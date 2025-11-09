Spunta una foto della presidente dell’Antimafia (FdI) Chiara Colosimo con il busto di Mussolini





La deputata di Fratelli d’Italia e attuale presidente della Commissione Antimafia, Chiara Colosimo, è protagonista della nuova puntata di Report, in onda questa sera su RaiTre. La trasmissione mette in luce una foto risalente al 2015, in cui Colosimo posa sorridente accanto a un busto di Benito Mussolini. All’epoca, Colosimo aveva già completato il suo primo mandato come consigliera regionale per Fratelli d’Italia ed era stata candidata alla Camera dei deputati.





Nel corso dell’episodio, Colosimo conferma l’autenticità della foto e affronta, per la prima volta, la questione dei suoi legami con lo zio Paolo Colosimo, condannato per aver fatto da intermediario tra il faccendiere di estrema destra Gennaro Mokbel e la ‘ndrangheta. Raggiunta dai microfoni di Report, la presidente della Commissione Antimafia ha dichiarato: “Ho fatto una stronzata. Mi meraviglio di averla scattata, non è nel mio stile”. La fotografia, che ritrae anche Pamela Perricciolo, ex agente televisiva di Pamela Prati, è stata pubblicata su Facebook il 10 giugno 2015, accompagnata da una didascalia che recitava: “Stiamo lavorando con nonno Benito per creare il nostro angolo di relax”.

L’importanza della data è sottolineata dal giornalista Giorgio Mottola, che osserva come in quel periodo Colosimo fosse già stata candidata alla Camera e avesse concluso il suo primo mandato come consigliera regionale. Attualmente, Colosimo ricopre la carica di presidente della Commissione Antimafia, posizione ottenuta con i voti del centrodestra nel maggio 2023. La sua elezione, tuttavia, era stata oggetto di contestazioni da parte delle opposizioni, che avevano disertato il voto, e di critiche da parte di familiari di vittime di mafia, in merito ai legami di Colosimo con Luigi Ciavardini, ex terrorista del gruppo neofascista NAR, condannato per la strage di Bologna.

Interrogata riguardo la foto, Perricciolo ha risposto: “Io so’ ancora di destra sì, che è un reato?” e ha negato qualsiasi intento di apologia di fascismo, affermando: “Ma quando mai? Un busto non ce l’abbiamo mai avuto di Benito Mussolini. Dove l’hai trovata ‘sta foto?”. Inoltre, ha minimizzato l’importanza della situazione, dicendo: “Pensa a quanto poteva essere grave che la teniamo sul profilo da anni… Non lo so, non mi ricordo di ‘sta foto, ma se tu dici che c’è ‘sta foto ci sarà ‘sta foto”. L’ex manager televisiva sembra ignorare la gravità del contesto e prosegue: “Ma magari stavamo scherzando di qualcosa, non posso ricordarmi di 14 anni fa. Tu dici che c’era un busto, io a casa busti non ne ho mai avuti, non so dove tu dici che abbiamo fatto ‘sta foto”.

La questione ha sollevato un ampio dibattito non solo all’interno della politica italiana, ma anche tra i cittadini, molti dei quali si sono espressi sui social media riguardo l’opportunità di avere una figura come Colosimo in una posizione così rilevante, come quella di presidente della Commissione Antimafia. La reazione del pubblico è stata variegata, con alcuni che hanno espresso preoccupazione per l’immagine che l’istituzione potrebbe dare, mentre altri hanno difeso Colosimo, sostenendo che la foto non dovrebbe compromettere il suo lavoro.

La puntata di Report di questa sera promette di approfondire ulteriormente non solo la controversa fotografia, ma anche le implicazioni politiche e sociali che ne derivano. Con la crescente attenzione mediatica su questo caso, ci si aspetta che il dibattito continui anche nei prossimi giorni, coinvolgendo non solo i politici, ma anche esperti di diritto e sociologi, che potrebbero analizzare il significato di tali immagini e dichiarazioni nel contesto attuale della politica italiana.



