Stazioni devastate, autostrade paralizzate e scontri con la Polizia: la protesta rossa si scatena con la scusa della Palestina





Lo sciopero generale in solidarietà a Gaza ha paralizzato l’Italia: scontri a Milano, autostrada bloccata a Bologna e lancio di sassi contro le forze dell’ordine a Trieste. La protesta ha causato disagi significativi in tutto il Paese, con stazioni occupate, porti fermi e interruzioni nei trasporti. Migliaia di persone hanno manifestato nelle piazze di Roma, Milano, Torino, Genova e Trento.





L’Italia ha osservato uno sciopero generale indetto dai sindacati di base in segno di solidarietà con Gaza e la popolazione palestinese. Da nord a sud, il Paese è stato attraversato da cortei, sit-in e blocchi stradali: a Roma, oltre ventimila persone hanno affollato piazza dei Cinquecento, antistante la stazione Termini; a Torino, i manifestanti hanno occupato i binari ferroviari; a Milano, è stata data alle fiamme una bandiera americana e presso la stazione centrale si sono verificati degli scontri con le forze dell’ordine.



