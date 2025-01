Stefania Orlando commossa al Grande Fratello: la lettera dell’ex marito che la fa piangere

Dopo aver lasciato il marito Simone Gianlorenzi, Stefania Orlando ha avuto un grande momento di emozioni nella Casa, quando ha ricevuto una lettera inaspettata dall。 E ‘una delle novità più grandi della Casa per chiunque altro dopo aver lasciato con Simone Gianlorenzi e ora tornata in qualità di Cardinale e Showgirl. Pochi giorni fa, tra le lacrime dei suoi compagni di avventura, ha parlato del suo passato uomo amato.





Dopo aver divorziato da l’attore Andrea Roncato nel 1997, lei ha sposato Simone Gianlorenzi. Nel 2019; anche se erano stati connessi come marito e moglie per un totale di undici anni, questa relazione se ne andò in fumo. Anche durante il tempo trascorso in Casa, Stefania ha passato un po ‘di tempo a riflettere sulla fine della relazione con Simone. Lei ha affermato che dopo essere stata in precedenza al Grande Fratello, tornò e non si adattò alla vita quotidiana. “Ero nervosa e intrattabile, probabilmente non ero il tipo di compagna adatto per lui”, ha detto. “Forse sono stata pesantemente mancante”

Simone ha inviato a Stefania una lettera, che è stata letta in diretta da lei sul Programma stesso. Di un’affettuosa Andrea Mela nostalgia, le sue parole sono profondamente toccato e commosso Stefania: “Sei casa Mia e lo resterai per sempre. Il nostro mont che viaggio sia iniziato oggi si muova su un sentiero diverso, ma non meno significativo. A volte è necessario sbandare ai margini per poi ritorvarsi. Tu possa sempre contare su di me, io sarò quiormai sempre per te.”

Le parole di Simone eiari verso l’ex moglie scatenano delle lacrime in Stefania, un momento che emoziona in studio non solo il pubblico a casa ma anche gli astanti.