Stefania Orlando in costume su Instagram replica alle critiche: “Il bigottismo colpisce ancora, ogni età ha la sua bellezza”

La showgirl e conduttrice televisiva Stefania Orlando, nota per la sua partecipazione al Grande Fratello, ha recentemente condiviso un video sul suo profilo Instagram in cui si mostra in bikini. Nonostante i numerosi commenti positivi ricevuti, non sono mancati messaggi critici da parte di alcuni utenti, che l’hanno accusata di aver pubblicato un contenuto considerato “di cattivo gusto”. La reazione della Orlando non si è fatta attendere: ha risposto in modo diretto e deciso, affrontando il tema dei pregiudizi legati all’età e all’immagine delle donne.





La conduttrice, che ha compiuto 58 anni, ha scelto di non ignorare gli attacchi ricevuti, replicando con fermezza ai detrattori. A chi l’ha accusata di mancare di “gusto e pudore” per essersi mostrata in costume, ha risposto: “Wow, una donna nel 2025 scomoda addirittura gusto, pudore e buonsenso. Stiamo messi molto ma molto male.” Con queste parole, Stefania Orlando ha evidenziato il problema delle critiche rivolte alle donne che decidono di esprimersi liberamente attraverso i social.

La showgirl ha poi approfondito il tema, sottolineando come spesso le donne siano bersaglio di giudizi negativi indipendentemente dall’età. “Con la tua rabbia ingiustificata verso chi si sente tranquilla e serena nel postare un video in bikini, così come ce ne sono altri in tailleur o in jeans. L’età, già, dimenticavo che noi donne dobbiamo stare attente a non esporci troppo. Da giovani, perché altrimenti possiamo provocare, e da meno giovani perché altrimenti siamo ridicole. Povere noi. Vittime del bigottismo e della cattiveria, soggette a commenti lapidari, soprattutto femminili. Che stress.”

La conduttrice ha voluto anche riflettere sul modo in cui la società percepisce l’età delle donne, utilizzando una metafora incisiva: “Le donne non sono una confezione di latte con la data di scadenza.” Con questa affermazione, Stefania Orlando ha denunciato le convenzioni sociali che tendono a limitare la libertà delle donne sulla base di stereotipi ormai superati.

Per la showgirl, ogni fase della vita ha il suo fascino e la sua bellezza, ed è importante continuare a vivere pienamente senza lasciarsi condizionare dai giudizi altrui. Ha dichiarato: “Ogni età ha la sua bellezza e non bisogna mai smettere di sognare, fare progetti, amare, piacersi, divertirsi, studiare, leggere, insomma vivere.” Con queste parole, la Orlando invita a riflettere sull’importanza di accettare sé stessi e celebrare la propria unicità.

Il dibattito generato dal video pubblicato su Instagram non è solo una questione personale per Stefania Orlando, ma solleva un tema più ampio legato alla percezione del corpo femminile e ai pregiudizi che ancora persistono nella società contemporanea. Il suo intervento rappresenta una presa di posizione contro il bigottismo e la cattiveria che spesso caratterizzano i commenti online.