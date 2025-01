Stefania Orlando smaschera Bernardo Cherubini al Grande Fratello: le sue nomination e atteggiamenti non convincono

Gli ultimi avvenimenti del Grande Fratello non sono andati giù ai concorrenti, visto che Helena Prestes è stata bruscamente eliminata e nuove nomination hanno diviso la casa. Una veterana del reality, Stefania Orlando, si è lasciata andare senza censurarsi, parlando della sorprendente eliminazione di Helena e delle tendenze tra alcuni concorrenti guidati da Bernardo Cherubini.





La sorpresa per l’eliminazione di Helena Prestes

“Ero incredula per l’uscita di Helena. Era una delle più forti in termini di competizione”, ha detto Stefania Orlando, esprimendo la sua incredulità per il fatto che una concorrente così forte come ‘Prestos’ abbia dovuto lasciare la casa dopo essere stata solo tra i possibili vincitori della casa. Se non fosse stato per il disaccordo con Jessica, Helena non se ne sarebbe mai andata”, ha detto Stefania. Il suo commento indica la sua sorpresa e delusione per quanto accaduto. La concorrente ha affermato: “Non avrei mai creduto che il televoto a eliminazione avrebbe penalizzato così tanto Helena, che è una delle più forti in questa casa”.

Sebbene esperta, Stefania ha rivelato che la sua percezione del gioco era cambiata nella puntata, poiché aveva osservato che le dinamiche stavano cambiando molto rapidamente, dando il via a nuove alleanze e rivalità che avrebbero potuto cambiare il destino dei concorrenti.

Nominato da Bernardo Cherubini

Tra le nuove candidature, quella che ha colpito di più Stefania Orlando è stata quella di Bernardo Cherubini. Bernardo, infatti, ha nominato Amanda Lecciso, nonostante poco tempo prima avesse dichiarato di provare dei sentimenti per lei. Questo comportamento ha suscitato una forte reazione da parte di Stefania Orlando, che ha ritenuto la sua candidatura totalmente illogica e incoerente. La showgirl ha sottolineato come Bernardo si fosse congedato in modo affettuoso non molto tempo prima con Amanda e in un attimo l’ha nominata.

Ha ripetuto a Stefania: “In ogni caso, la candidatura più assurda di tutte è stata quella di Bernardo che ha nominato Amanda”. Una dichiarazione che sottolinea la sorpresa di Stefania per un corso d’azione che lei ritiene “sospetto” e al di là di ogni logica. Lei ritiene che Bernardo stia cercando di creare una personalità; di agire in un modo che non è in lui.

La critica di Orlando a Bernardo non riguardava solo la sua scelta di nomination. Parlando con altri concorrenti, Stefania ha detto di aver ritenuto che Bernardo stesse interpretando un tipo di ruolo ben definito, cercando di essere opaco riguardo alle sue reali intenzioni. “Bernardo è sicuramente un uomo molto intelligente, ma sta solo interpretando il ruolo di qualcuno di cui non sai mai se sta dicendo la verità o una bugia”, ha detto Stefania, sospettando la genuinità delle sue azioni.

Anche questa posizione di Bernardo come partecipante che gioca su più fronti è sostenuta da altri contendenti. Eva Grimaldi, Ilaria Galassi e Pamela Petrarolo concordano sul fatto che dietro il comportamento di Bernardo si nasconda un interesse più grande: quello di raggiungere la finale. Secondo Eva Grimaldi, il fatto che Bernardo abbia candidato Amanda nonostante avesse dichiarato di essere innamorato di lei indica che sta cercando di manipolare le dinamiche per restare in gioco.

Questo è completamente privo di significato. Fine della storia

Eva si è scottata: “Innamorato di Amanda, cosa fai? La nomini? Forse fai tutto finché lei resta alla Camera perché la speranza è l’ultima a morire. Io non ci casco, è un cavallo morto. Lui vuole arrivare in finale.” sostenendo così implicitamente che Bernardo è impegnato in un doppio gioco cercando di entrare nel programma a qualunque costo.