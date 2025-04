Stefano De Martino accanto al figlio Santiago, che oggi è adolescente e suona in una band. Guarda le foto

Stefano De Martino, noto conduttore televisivo, ha recentemente condiviso le sue riflessioni sul rapporto con il figlio Santiago, sottolineando l’importanza del tempo trascorso insieme. In una dichiarazione, ha affermato: “Ho capito che i figli ci saranno riconoscenti non per le cose materiali, ma per il tempo passato con loro”. Questo pensiero lo guida nel suo impegno per essere presente nella vita del dodicenne, specialmente dopo una lunga giornata di lavoro al timone della trasmissione “Affari tuoi”, registrata a Roma.





Non appena termina le registrazioni, De Martino si precipita a Milano per stare con Santiago. Recentemente, il giovane ha raggiunto un traguardo significativo partecipando a un concorso musicale scolastico, dove ha avuto l’opportunità di esprimere la sua crescente passione per la musica. Il padre, entusiasta di supportare il talento del figlio, non ha perso occasione per essere presente.

Santiago ha mostrato di avere anche lui inclinazioni artistiche, seguendo le orme dei suoi genitori. Durante la sua esibizione, ha suonato la chitarra elettrica e cantato insieme alla sua band, chiamata New Metro. La performance si è rivelata convincente, tanto da portare il gruppo a classificarsi al terzo posto nel concorso. Questo successo ha riempito di orgoglio sia il padre che la madre, Belen Rodriguez, presente all’evento.

All’uscita dalla scuola, De Martino ha espresso il suo entusiasmo per il talento del figlio, dichiarando ai paparazzi: “Sono qui per Santiago, la nuova Star”. Questo momento di tenerezza tra padre e figlio è stato interrotto quando Santiago, come ogni adolescente, ha preso le distanze dal genitore, dimostrando la tipica indipendenza della sua età.

Nonostante il suo programma di lavoro intenso, Stefano De Martino si impegna a trascorrere quanto più tempo possibile con Santiago. Ha organizzato le registrazioni di “Affari tuoi” in modo da concentrare il lavoro nei primi quattro giorni della settimana, consentendogli di recarsi a Milano per godere della compagnia del figlio. Questo approccio evidenzia la sua determinazione a mantenere un legame forte e significativo con Santiago.

La presenza di Belen Rodriguez è altrettanto importante per la crescita del ragazzo. La madre vive a Milano e riesce a dedicarsi a lui durante tutta la settimana, offrendo un supporto costante. Nonostante le turbolenze nella loro relazione, durata oltre dieci anni, entrambi i genitori sono attualmente single. Belen ha avuto una seconda figlia, Luna Marì, da un’altra relazione, mentre Stefano non ha ancora avviato una nuova storia d’amore significativa.

Il legame tra De Martino e Santiago si rafforza ulteriormente attraverso queste esperienze condivise. L’attenzione del padre verso le aspirazioni artistiche del figlio è evidente e contribuisce a costruire un ambiente di supporto e incoraggiamento. La musica, in particolare, sembra svolgere un ruolo centrale nella vita di Santiago, che ha trovato nella chitarra un modo per esprimere se stesso e le proprie emozioni.

Questo periodo della vita di Santiago è caratterizzato da scoperte e crescita personale, e il supporto dei genitori è fondamentale. Stefano De Martino e Belen Rodriguez dimostrano di voler essere presenti per il loro figlio, nonostante le sfide personali e professionali che affrontano. La loro capacità di mettere da parte le differenze per il bene di Santiago è un segnale positivo per il futuro del giovane.