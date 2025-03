Stefano De Martino ed Emma Marrone al ristorante: il ballo con Paolantoni e il cast di Stasera tutto è possibile

Una serata all’insegna della convivialità e del divertimento ha visto protagonisti Stefano De Martino ed Emma Marrone, che si sono ritrovati dietro il bancone di una pizzeria a Napoli. Questo incontro ha confermato le voci riguardanti la partecipazione della cantante all’episodio finale del programma “Stasera tutto è possibile”, condotto da De Martino, che risale ai tempi della loro collaborazione a Amici.





La pizzeria scelta per l’occasione è stata la nota “Concettina ai tre santi”, dove il cast del programma si è riunito per una cena informale. Durante la serata, non è mancato un balletto spettacolare che ha visto come protagonista Francesco Paolantoni, che ha intrattenuto gli ospiti con uno spogliarello proprio davanti al forno delle pizze.

La registrazione dell’ultima puntata di “Stasera tutto è possibile” si è tenuta proprio questa sera a Napoli, confermando le speculazioni sulla presenza di Emma Marrone. La serata, caratterizzata da un’atmosfera festosa, ha richiamato l’attenzione dei fan, che hanno accolto con entusiasmo il ritorno della cantante accanto al suo ex compagno di lavoro.

In un post condiviso da Stefano De Martino, è apparsa anche Emma Marrone mentre interpretava la famosa canzone “Tu sì na cosa grande”. Questo momento ha rappresentato una piacevole sorpresa per i fan della coppia, che avevano già notato il sostegno pubblico di Emma nei confronti di Stefano. Recentemente, infatti, la cantante aveva assistito a uno spettacolo teatrale del suo ex, lasciando un commento di approvazione sui social con un semplice “Bravo Step”.

Oltre a De Martino e Marrone, la serata ha visto la partecipazione di altri volti noti, tra cui il giovane Settembre, che ha deliziato il pubblico con la sua canzone “Vertebre”. Tra gli ospiti erano presenti anche Vincenzo De Lucia e Fabio Balsamo, entrambi attesi nell’episodio finale del programma.

L’ultima puntata di “Stasera tutto è possibile” andrà in onda l’8 aprile, trasmessa dagli studi dell’Auditorium Rai di Napoli. Gli spettatori possono aspettarsi un cast ricco di talenti, tra cui Herbert Ballerina, Giovanni Esposito e Biagio Izzo, che contribuiranno a rendere l’episodio memorabile.

L’incontro tra Stefano De Martino ed Emma Marrone ha riacceso l’interesse del pubblico, non solo per la loro storia personale, ma anche per il legame professionale che li ha uniti nel passato. La loro apparizione insieme in un contesto così informale ha suscitato curiosità e nostalgia tra i fan, che sono ansiosi di rivederli nuovamente insieme sullo schermo.