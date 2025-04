Stefano De Martino saluta in lacrime Stasera Tutto è Possibile: “A presto, magari qui o forse altrove”

L’ultima puntata di “Stasera Tutto è Possibile” è stata caratterizzata da un momento toccante che ha visto il conduttore Stefano De Martino salutare il pubblico con parole cariche di emozione. Dopo sette stagioni al timone del programma di Rai2, l’artista ha lasciato intendere che potrebbe essere giunto il momento di chiudere questa fase della sua carriera.





Nel corso della puntata, De Martino ha voluto esprimere la sua gratitudine verso chi gli ha dato l’opportunità di condurre lo show, definendolo un’esperienza significativa sia a livello professionale che personale. Le sue parole, pronunciate con evidente commozione, hanno toccato il cuore dei telespettatori: “Voglio ringraziare chi mi ha dato la possibilità di condurre questo programma un po’ di anni fa, perché oltre al vostro affetto, è una grande opportunità lavorativa, è stata un’esperienza bellissima e un’opportunità per costruirmi quella che oggi considero famiglia”. Ha poi aggiunto: “Ci rivedremo presto. Forse qui, forse altrove, ma sicuramente presto”.

De Martino, che ha preso le redini del programma da Amadeus, è riuscito a consolidare il successo dello show negli anni, grazie anche a un cast affiatato che ha contribuito a mantenere alta la popolarità della trasmissione. “Stasera Tutto è Possibile” si è distinto per il suo tono leggero e spensierato, una caratteristica sempre più rara nel panorama televisivo attuale.

Nonostante l’incertezza sul futuro del programma e sulla prossima stagione televisiva, il successo di “Stasera Tutto è Possibile” rende probabile una sua continuazione. Tuttavia, un eventuale cambio di conduzione dopo De Martino potrebbe rappresentare una sfida complessa per chiunque decida di raccogliere il testimone.

L’addio del conduttore al programma potrebbe essere legato alla volontà di esplorare nuove opportunità professionali. Negli ultimi anni, Stefano De Martino si è affermato come uno dei volti più richiesti della televisione italiana. Tra i progetti futuri si vocifera una possibile partecipazione a Sanremo o una nuova sfida in prima serata su Rai1, magari in competizione con i programmi di Maria De Filippi.

Il percorso professionale di De Martino negli ultimi anni è stato caratterizzato da una crescita costante che lo ha portato a diventare un punto di riferimento per il pubblico televisivo. L’eventuale decisione di lasciare “Stasera Tutto è Possibile” potrebbe essere motivata dalla necessità di concentrarsi su nuove sfide e consolidare ulteriormente la sua carriera.