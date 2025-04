Stefano De Martino sul matrimonio con Belén: “110 camerieri, lo sto ancora pagando”

Nella puntata di giovedì 24 aprile di Affari tuoi, il conduttore Stefano De Martino ha colto l’occasione per riflettere con ironia sul suo matrimonio con Belén Rodriguez. Durante il gioco, il concorrente Simon, un pacchista del Trentino Alto Adige, ha condiviso dettagli sul suo imminente matrimonio, previsto per il 10 maggio. Questo ha spinto De Martino a ricordare le sue esperienze matrimoniali, scatenando risate e commenti divertenti.





La partita di Simon era giunta alle fasi finali, con i pacchi rimanenti contenenti somme di denaro che variavano da 20 euro a 300mila euro. In questo contesto, Pasquale Romano, che si trovava al telefono con De Martino, ha sottolineato quanto possa essere oneroso un matrimonio sul lago di Garda. De Martino, con il suo tipico umorismo, ha risposto: “Sono curioso, noi siamo meridionali, abituati a matrimoni numerosi. In Trentino, a Bolzano, a Ortisei, quanti invitati ci sono?”.

Simon ha rivelato che al suo matrimonio ci sarebbero stati circa 100-110 invitati. La risposta di De Martino è stata fulminante: “Al mio matrimonio c’erano 110 camerieri”. La battuta ha suscitato una risata generale, e De Martino ha aggiunto: “Lo sto ancora pagando. C’erano tutti i parenti da giù”, evidenziando con leggerezza il peso economico e logistico di un matrimonio tradizionale.

Stefano De Martino ha sposato Belén Rodriguez nel 2013, un evento che ha attirato l’attenzione dei media e del pubblico. Dalla loro relazione è nato il figlio Santiago. Tuttavia, il matrimonio ha affrontato diverse difficoltà e si è concluso nel 2023. Durante questo periodo, Rodriguez ha accusato De Martino di infedeltà, dichiarando di essere stata tradita con più di dodici donne. Nonostante le tensioni, i due sembrano aver trovato un equilibrio, soprattutto per il bene del loro bambino.

Recentemente, De Martino è stato avvistato al parco insieme alla figlia Luna Marì, nata dalla relazione di Belén Rodriguez con Antonino Spinalbese. Questi momenti di convivialità suggeriscono che, nonostante il passato turbolento, i due genitori stanno cercando di mantenere una relazione serena per i loro figli.

La leggerezza con cui De Martino ha affrontato il tema del matrimonio durante la trasmissione riflette un approccio distaccato e ironico nei confronti di esperienze personali che, in passato, hanno portato a conflitti e tensioni. La sua capacità di ridere delle proprie esperienze, come quella del matrimonio con Rodriguez, sembra indicare un processo di guarigione e accettazione.

Inoltre, il matrimonio di Simon si preannuncia come un evento significativo, e la conversazione con De Martino ha offerto un momento di riflessione su come le tradizioni matrimoniali possano variare da regione a regione in Italia. La differenza tra i matrimoni meridionali, caratterizzati da grandi festeggiamenti e numerosi invitati, e quelli più contenuti del Trentino è stata messa in evidenza attraverso il dialogo tra i due.

Con la sua ironia, De Martino ha anche toccato un tema universale: il costo emotivo e finanziario di un matrimonio. Le aspettative, le pressioni familiari e le tradizioni possono rendere l’organizzazione di un matrimonio un’esperienza tanto bella quanto stressante. La sua battuta sui camerieri è diventata un simbolo di questa realtà, evidenziando come anche i momenti di gioia possano essere accompagnati da sfide.