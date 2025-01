Striscia consegna un altro tapiro a Belén Rodriguez: “Gli uomini? Ho chiuso, ora mi piacciono le donne”

Belén Rodríguez è tornata protagonista di Striscia la Notizia, dove ha ricevuto il suo 32esimo tapiro d’oro. Il famoso inviato del programma, Valerio Staffelli, ha consegnato il premio alla showgirl e conduttrice argentina, che ha accolto con il consueto sorriso e la sua solita ironia. Nonostante l’ironia della situazione, Belén non ha esitato a rispondere alle domande di Staffelli, fornendo anche dichiarazioni piuttosto dirette su temi che normalmente evita di trattare, come la sua vita sentimentale. Quando le è stato chiesto della sua situazione amorosa, la showgirl ha risposto con una battuta: “Con gli uomini ho chiuso. Da adesso divento lesbica”.





La sparizione di Belén dalla tv: il motivo dietro l’assenza

Belén Rodríguez è stata al centro dell’attenzione per la sua assenza dalla scena televisiva nell’ultimo anno. Intercettata a Milano, ha ricevuto il tapiro d’oro in relazione proprio a questa sparizione dalla tv. Quando Staffelli le ha chiesto il motivo, Belén ha risposto con una riflessione: “Ognuno di noi ha un lato oscuro”. Probabilmente, la showgirl faceva riferimento al periodo di difficoltà che ha vissuto lo scorso anno, durante il quale ha affrontato un ricovero per depressione. Questo periodo difficile è coinciso anche con la fine della sua lunga relazione con Stefano De Martino, un capitolo che sembrava essere definitivamente chiuso. Da quel momento, Belén ha scelto di fare un passo indietro, rinunciando a molti impegni televisivi per concentrarsi su se stessa e ritrovare il suo equilibrio interiore.

La fine della relazione con Angelo Galvano

Durante la conversazione con Valerio Staffelli, Belén Rodríguez ha rivelato di essere tornata single, mettendo fine alla relazione con l’ingegnere Angelo Galvano, con cui è stata legata per alcuni mesi. La loro relazione è stata vissuta lontano dai riflettori, e non esistono nemmeno fotografie sui social che documentano i momenti trascorsi insieme. Nonostante il riserbo che ha caratterizzato la loro storia, Belén ha scelto di fare chiarezza sulla sua situazione sentimentale, confermando la fine del legame con Galvano.

Il servizio integrale con le dichiarazioni della showgirl argentina andrà in onda durante la puntata di Striscia la Notizia del 1° gennaio 2025, in un episodio che promette di rivelare ulteriori dettagli sulla sua vita privata e professionale. La sua decisione di rimanere lontana dai riflettori, sebbene abbia suscitato curiosità, sembra essere stata un passo necessario per il suo benessere, e Belén ha dimostrato di voler continuare il suo percorso, sia a livello personale che lavorativo, con maggiore consapevolezza.