Sulla vicenda “Golpe” arrivano versioni sempre più fantasiose: secondo alcuni, Belpietro avrebbe scoperto tutto dopo la decisione di Mattarella sulle armi a Kiev





Recenti eventi hanno portato alla ribalta la questione del presunto “Garofani-gate”, un episodio che ha suscitato attenzione e speculazioni riguardo a possibili manovre politiche. La pubblicazione di articoli da parte de La Verità sul “Piano del Quirinale per fermare la Meloni” è avvenuta immediatamente dopo la riunione del Consiglio supremo di Difesa, tenutasi lunedì pomeriggio. Questo incontro ha visto una netta affermazione della posizione di Guido Crosetto e del presidente Sergio Mattarella riguardo al sostegno dell’Italia all’Ucraina e all’integrazione europea.





Il comunicato finale del Consiglio ha ribadito il “pieno sostegno italiano all’Ucraina nella difesa della sua libertà”, evidenziando il dodicesimo decreto di aiuti militari. La posizione di Mattarella sull’invasione russa è sempre stata chiara, ma recentemente ha intensificato le sue critiche nei confronti di figure come Donald Trump, Vladimir Putin e Viktor Orbán, tutti considerati amici dei leader della destra italiana, Giorgia Meloni e Matteo Salvini.

Durante un discorso di domenica, Mattarella ha denunciato le violenze contro i civili, con riferimenti velati a Putin e Netanyahu, affermando: “Chi colpisce i civili non può restare impunito”. Le sue parole si inseriscono in un contesto più ampio, in cui l’attuale governo italiano sembra dover affrontare le sue affinità con leader sovranisti e populisti.

Mattarella, in molte delle sue dichiarazioni pubbliche, ha sottolineato l’importanza della posizione atlantista e filo-europea dell’Italia, contrapponendosi a forze che minacciano di destabilizzare l’unità europea. La sua retorica ha colpito figure come Trump, che cerca di indebolire l’Unione Europea, e Putin, il quale ambisce a ripristinare l’influenza russa sui territori ex sovietici. In un recente intervento al Bundestag tedesco, ha anche criticato il partito Afd, alleato della Lega al Parlamento europeo, affermando: “Non lasciamo che il sogno europeo venga lacerato da epigoni di tempi bui”.

Le continue critiche di Mattarella hanno suscitato frustrazione tra i membri della maggioranza di destra, poiché i suoi bersagli sono spesso amici politici di Meloni e Salvini. Trump è un alleato chiave per Meloni, mentre Putin rappresenta un punto di riferimento per Salvini, il quale ha espresso posizioni contrarie agli aiuti militari per l’Ucraina.

In questo contesto, La Verità ha pubblicato un articolo che menziona un presunto audio di Francesco Saverio Garofani, consigliere di Mattarella, che avrebbe rivelato un piano per ostacolare Meloni. La testata ha sollevato dubbi sulla veridicità di tale registrazione, chiedendosi perché non sia stata resa pubblica per dimostrare l’esistenza di questo “piano”. Massimo De Manzoni, condirettore di La Verità, ha confermato che “è possibile che esista” una registrazione, ma ha evitato di fornire dettagli su chi fosse presente durante la conversazione.

Il contesto in cui Garofani avrebbe fatto queste affermazioni è stato descritto come una “chiacchierata in libertà tra amici” in un ristorante. Tuttavia, le domande si moltiplicano: chi ha registrato la conversazione? Era un amico o un estraneo? E, soprattutto, perché qualcuno dovrebbe avere interesse a registrare le parole di Garofani, un personaggio relativamente poco conosciuto fino a questo scandalo?

Le speculazioni si intensificano, e la questione della registrazione diventa sempre più intricata. Se l’audio dovesse rivelarsi autentico e pertinente, potrebbe avere implicazioni significative per il governo di Meloni e il suo rapporto con il Quirinale. Tuttavia, se il contenuto non fosse in linea con le tesi sostenute da La Verità, la testata rischierebbe di perdere credibilità.

Inoltre, la tempistica della pubblicazione degli articoli di La Verità non è sfuggita all’attenzione. La coincidenza tra la riunione del Consiglio supremo di Difesa e le rivelazioni su Garofani suggerisce che ci siano forze in gioco che potrebbero cercare di minare la stabilità del governo. Chi trarrebbe vantaggio da un attacco al Quirinale, che si è dimostrato così fermo nel sostenere l’Ucraina e nel contrastare le ideologie sovraniste?



