Sunjay Kapur, imprenditore e amico del principe William, è deceduto a 53 anni a causa di un arresto cardiaco provocato dall’ingestione accidentale di un’ape durante una partita di polo a Windsor

Un tragico incidente ha causato la morte di Sunjay Kapur, noto imprenditore indiano e presidente della Sona Comstar, nonché amico di lunga data del principe William. L’uomo, 53 anni, è stato colpito da un arresto cardiaco durante una partita di polo a Windsor, in Inghilterra. Secondo le prime informazioni disponibili, la causa dell’arresto sarebbe stata uno shock anafilattico innescato dall’ingestione accidentale di un’ape.





L’episodio si è verificato durante una pausa del torneo presso il Guards Polo Club, un luogo frequentato dall’élite britannica. Nonostante i soccorsi immediati, per Kapur non c’è stato nulla da fare. La notizia non è ancora stata ufficialmente confermata dalle autorità, ma una nota rilasciata dalla Sona Comstar ha annunciato la scomparsa del suo presidente: “È con profondo dolore che annunciamo la prematura scomparsa di Sunjay J. Kapur. Kapur ha svolto un ruolo fondamentale nel trasformare Sona Comstar in un’azienda globale di tecnologie per la mobilità basata sull’innovazione, la sostenibilità e lo scopo”.

Sunjay Kapur, figura di spicco nel settore automobilistico, aveva ereditato la guida della società dal padre Surinder Kapur nel 2015. La Sona Comstar è oggi una delle principali aziende nella produzione di componenti per auto a livello internazionale. Oltre alla sua carriera imprenditoriale, Kapur era noto per la sua passione per il polo, sport che praticava regolarmente e che lo aveva portato a frequentare i circoli più esclusivi del Regno Unito.

L’amicizia con il principe William risale agli anni della loro formazione accademica presso l’Università di Buckingham. I due avevano mantenuto un rapporto stretto nel corso degli anni, condividendo l’interesse per lo sport e la vita sociale nei club britannici più prestigiosi.

Oltre alla sua carriera e ai legami personali, Sunjay Kapur era noto anche per la sua vita privata. Il suo matrimonio con l’attrice di Bollywood Karisma Kapoor aveva attirato molta attenzione mediatica in India. La coppia aveva avuto due figli, ma il loro rapporto si era concluso con un divorzio nel 2016, segnato da diverse controversie legali. Successivamente, Kapur si era risposato con Priya Sachdev, dalla quale aveva avuto un terzo figlio.

Secondo Forbes, il patrimonio di Sunjay Kapur era stimato intorno a 1,2 miliardi di dollari, rendendolo una delle figure più influenti nell’industria automobilistica indiana. La sua morte improvvisa lascia un vuoto non solo nel mondo degli affari, ma anche tra amici e familiari che lo ricordano come una persona carismatica e appassionata.