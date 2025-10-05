Syria, che fine hai fatto? La cantante rivela: ‘Mi hanno licenziata via mail, ora danno canzoni solo a chi è di moda’





Dopo un periodo di successo, la cantante Syria, all’anagrafe Cecilia Syria Cipressi, ha attraversato una fase di grande difficoltà nel mondo della musica, caratterizzata da una progressiva perdita di interesse da parte di manager, discografici e festival come Sanremo. Il suo ultimo album, “10 + 10” del 2017, celebrava i vent’anni di carriera attraverso collaborazioni con artisti come Emma, Ghemon, Noemi, Paola Turci e Francesca Michielin. Da quel momento, però, la situazione si è complicata, e la cantante ha ammesso: “Sentivo di non aver più obiettivi da raggiungere, non interessavo più a manager e discografici per non parlare dei no a Sanremo.”





Dopo il successo, Syria si è trovata in un periodo di oblio, aggravato da un licenziamento ricevuto via mail dalla major con cui era sotto contratto, un’esperienza definita “surreale, giustamente meglio non guardarsi negli occhi”. Nonostante ciò, ha evitato il vittimismo e ha scelto di chiudersi nella sua “comfort zone”, il teatro, continuando a scrivere e cantare e firmando con una nuova etichetta, pur navigando a vista nei progetti futuri.

Attualmente, la cantante è impegnata con due spettacoli dal vivo: uno basato sul suo repertorio originale accompagnata da una band, e un altro insieme al chitarrista Tony Canto, un omaggio alla musica brasiliana. Pur non avendo canzoni in gara per il Festival di Sanremo, dove ha ammesso: “Detta tra noi quanta fila c’è per andarci! (…) Sia bene chiaro, no dramma e vittimismo, vivo ancora delle belle opportunità e questo non è poco”, Syria continua a coltivare la sua passione per la musica e a cercare nuove canzoni da autori che stima, pur riconoscendo che il mercato premia chi è più alla moda.

Il messaggio che emerge è quello di un’artista che, pur avendo vissuto momenti difficili e un progressivo allontanamento dal mainstream musicale, non ha perso la voglia di fare buona musica e di esprimersi liberamente, trovando nel teatro una nuova dimensione di espressione artistica e confidando in un futuro ancora ricco di opportunità.



