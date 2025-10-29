“Taci che non ci sei mai stata”: rissa in diretta da Parenzo, Maddalena Loy mette a tacere la Fusani





Maddalena Loy, una delle poche giornaliste italiane di rilievo, ha dimostrato notevole tenacia durante la sua partecipazione al programma di Topo Gigio Parenzo. Non solo è riuscita ad esprimere opinioni autorevoli riguardo alla situazione in Ungheria e alle criticità dell’Unione Europea, ma ha anche avuto l’opportunità di contestare efficacemente la posizione della sua collega Fusani, nota per la sua narrazione spesso discutibile.





Nonostante le frequenti interruzioni e critiche, è evidente che la questione dello Stato di diritto in Ungheria, oltre a rappresentare un pretesto per criticare la Presidente Meloni per il suo incontro con Orban, costituisce un mezzo per neutralizzare una minoranza scomoda all’interno del Consiglio dell’Unione Europea. L’unanimità è uno strumento fondamentale per tutelare – legittimamente – gli interessi nazionali dei singoli Stati membri, qualora questi entrino in conflitto con quelli europei o di altri Paesi, come Francia e Germania, che godono di una posizione di maggiore influenza.

Ho potuto verificare personalmente questa dinamica durante i miei anni di lavoro presso il Parlamento Europeo. Chi visita l’istituzione per un breve periodo non può comprendere appieno la complessità del suo funzionamento. Questa situazione è rimasta invariata fino all’insediamento del governo Meloni.

