Taiwo Awoniyi si scontra con il palo e subisce una grave lesione addominale: operato d’urgenza, è in coma farmacologico

L’attaccante nigeriano del Nottingham Forest è stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza per una grave lesione addominale rimediata durante la partita contro il Leicester. Ora si trova in coma farmacologico in terapia intensiva.





Nottingham Forest, 14 marzo 2023 – L’attaccante 27enne del Nottingham Forest, Taiwo Awoniyi, è stato sottoposto a un intervento chirurgico addominale d’urgenza dopo un violento scontro con il palo durante la partita pareggiata 2-2 contro il Leicester. Attualmente si trova in coma farmacologico in terapia intensiva, mentre il club conferma che “si sta riprendendo bene”.

L’incidente è avvenuto nel finale della gara, quando Awoniyi si è scontrato in maniera violenta contro il palo. Nonostante le cure ricevute a bordo campo, il giocatore nigeriano ha provato a proseguire ma non riusciva praticamente a muoversi. Dopo qualche minuto ha dunque lasciato il campo, non giocando il lungo recupero del match.

Dalle successive analisi è emerso che Awoniyi si era procurato una grave lesione addominale che, secondo quanto riportato dal Daily Mail, avrebbe potuto essere mortale se non immediatamente trattata chirurgicamente. Ieri il Nottingham Forest ha confermato che il calciatore è stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza dopo che lunedì è stata confermata l’entità della lesione.

“Il Nottingham Forest può confermare che Taiwo Awoniyi si sta riprendendo bene dopo un intervento chirurgico d’urgenza per un grave infortunio addominale subito durante la partita di domenica contro il Leicester City“, si legge nella nota pubblicata dal club sul proprio sito ufficiale. La società ha anche giustificato la reazione del presidente Evangelos Marinakis, sceso in campo per confrontarsi duramente con l’allenatore Nuno Espirito Santo dopo il fischio finale.

“La gravità del suo infortunio è un potente promemoria dei rischi fisici che il gioco comporta e di perché la salute e il benessere di un giocatore debbano sempre venire prima di tutto. Al Nottingham Forest, questo principio non è solo una politica per noi; è la convinzione e la convinzione profonda del nostro proprietario”, si legge nella dichiarazione del club.

Secondo il comunicato, Marinakis si è sentito “così coinvolto a livello personale ed emotivo nella situazione” perché per lui la squadra è “una famiglia” e ha reagito con “profonda cura, responsabilità e coinvolgimento emotivo” nei confronti di Awoniyi. La sua frustrazione nel vedere il giocatore a terra in preda a un “dolore lancinante” lo ha spinto a scendere in campo, un gesto “istintivo, umano, e un riflesso di quanto questa squadra e la sua gente significhino per lui”.

Il club ha inoltre precisato che non c’è stato alcun confronto, né con Nuno né con gli altri, né in campo né all’interno dello stadio, ma solo “la frustrazione condivisa tra tutti noi per il fatto che l’equipe medica non avrebbe mai dovuto permettere al giocatore di continuare”.

Taiwo Awoniyi è alla terza stagione con il Nottingham Forest dopo gli acquisti dal Union Berlino e dal Liverpool. Il grave infortunio subito lo terrà lontano dai campi per un periodo indefinito, mentre il club e i tifosi sperano in una sua pronta e completa guarigione.