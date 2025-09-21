Tajani infanga perfino Berlusconi: ora finge che fosse deluso da Putin, dimenticando gli attacchi a Zelensky





“La linea politica è chiara, viene definita dal Presidente del Consiglio insieme al Ministro degli Esteri. Possono esserci opinioni diverse, sfumature diverse. Ma la linea politica è una sola, quella che indichiamo con il Presidente Meloni”. Lo ha affermato il Ministro degli Esteri Antonio Tajani in video collegamento al Festival di Open, in risposta a una domanda su Matteo Salvini.





Russia: Tajani, Berlusconi rimase deluso da Putin e condannò l’invasione dell’Ucraina

(LaPresse) – “Alla fine anche Berlusconi rimase deluso da Putin”, “non ha mai nascosto di essere stato amico di Putin ma anche lui non condivise l’invasione dell’Ucraina e al Parlamento europeo votò un documento di condanna” dell’invasione. Lo ha dichiarato il Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Esteri Antonio Tajani in collegamento al Festival di Open, rispondendo a una domanda sui rapporti tra Berlusconi e Putin.

“Finché Putin aveva fatto la scelta di guardare con sempre maggior attenzione all’Occidente, l’Occidente aveva risposto positivamente, e a Pratica di Mare non c’era solo Berlusconi ma anche Bush”, ha affermato Tajani ricordando che agli inizi degli anni 2000 la Russia collaborava con la NATO ma che poi la “situazione è peggiorata” e Mosca ha deciso di voler essere una “potenza regionale”.

Durissime dichiarazioni di Berlusconi su Zelensky: “a parlare con lui non ci sarei mai andato, bastava che lui cessasse di attaccare le due repubbliche autonome” #elezioni #Berlusconi #localteam pic.twitter.com/AkISMDp4Wk — Local Team (@localteamit) February 12, 2023



