Teddi Mellencamp parla della diagnosi di melanoma al quarto stadio e di come i suoi figli stanno affrontando la situazione

Teddi Mellencamp ha condiviso con i suoi fan l’emozionante e difficile percorso che sta vivendo nella sua battaglia contro il tumore al quarto stadio.





La conduttrice di podcast ha rivelato lo scorso febbraio che, dopo una diagnosi di melanoma risalente al 2022 e la successiva diffusione della malattia, i medici hanno individuato “molteplici tumori” al cervello e ai polmoni.

La 43enne, nota per la sua partecipazione a The Real Housewives of Beverly Hills, ha mostrato con coraggio le cicatrici lasciate dalla recente operazione al cervello, presentandosi senza parrucca durante un evento dedicato alla ricerca sul cancro.

Sui social, Teddi ha raccontato ai suoi follower quanto ogni giorno sia costretta a scegliere se indossare o meno la parrucca in base al proprio stato emotivo:

“Nei giorni in cui mi sento più fragile, tendo a scegliere la parrucca,” ha scritto su Instagram, accanto a un selfie che la ritrae con una chioma bionda.

“Gli alti e bassi del trattamento per i tumori al cervello e ai polmoni in stadio 4 sono estremi. Per favore, non dimenticate di fare i controlli annuali.”

In occasione del mese della prevenzione del melanoma, Teddi ha voluto lanciare un appello: “Non c’è momento migliore di questo per prenotare una visita e ricordare ai vostri cari di fare lo stesso.”

In un’intervista esclusiva al Daily Mail, Teddi ha descritto la sua vita come “devastante”, pur cercando di restare positiva.

La scorsa settimana, ha partecipato al gala annuale An Unforgettable Evening organizzato dal Women’s Cancer Research Fund, insieme alla sua cara amica Kyle Richards. Per l’occasione, ha indossato un elegante completo nero e scarpe argento, mostrando con fierezza le cicatrici, senza nasconderle con una parrucca.

Durante l’evento, ha anche risposto alle critiche ricevute per essere tornata a praticare equitazione durante il trattamento:

“Questa è la mia prima uscita da quando sono uscita dall’ospedale,” ha dichiarato. “Mi sento bene. So che tutto questo sembra devastante adesso, ma le cose migliorano.”

Ha poi spiegato che, grazie all’immunoterapia, i tumori si sono notevolmente ridotti e i medici ritengono che la terapia stia funzionando.

Prima del prossimo importante controllo previsto per il 1° giugno, le resta solo un’ultima seduta di trattamento.

Parlando dei suoi tre figli Slate (10 anni), Cruz e Dove (5 anni), avuti dall’ex marito Edwin Arroyave, Teddi ha detto:

“Sono stati incredibilmente amorevoli, gentili e divertenti. Qualunque notizia riceviamo, buona o cattiva, cerchiamo sempre di sostenerci a vicenda e di creare momenti speciali insieme.”

“So che tutti lo dicono, ma ho davvero dei figli meravigliosi. La risata è stata una delle medicine più potenti in questo percorso.”

La coach del benessere ha anche ringraziato tutte le persone che l’hanno sostenuta, tra cui l’amica Kyle Richards e il padre, il celebre cantante John Mellencamp.

Rispondendo alle polemiche sull’equitazione, ha spiegato:

“Molti hanno criticato il fatto che sia tornata a cavallo, ma ho chiesto prima al medico e lui mi ha detto: ‘Teddi, dovresti fare tutto ciò che ami in questo momento.’”

“Se un giorno non mi sento bene, posso fermarmi. Ma se mi sento forte, posso dire: ‘Mi sento alla grande, oggi vado a spaccare.’”

Nonostante la battaglia non sia ancora finita, Teddi ha trasformato la sua esperienza in un’occasione per sensibilizzare il pubblico sull’importanza della prevenzione:

“Ho convissuto con questi tumori per mesi senza saperlo. Pensavo che i mal di testa fossero dovuti alla menopausa.”

“La cosa positiva è che sempre più persone stanno facendo controlli. Io stessa non sapevo molto sul melanoma fino a quando non mi ha colpita personalmente.”

In un recente video su Instagram, Teddi ha annunciato con gioia:

“Ho appena finito tutti i miei esami e i tumori si sono notevolmente ridotti. I medici sono fiduciosi che il trattamento stia funzionando e che tornerò a sentirmi bene.”

Nonostante le preoccupazioni iniziali, che le avevano fatto predisporre un testamento per garantire il futuro dei suoi figli, oggi Teddi guarda avanti con più speranza:

“Mi restano due sedute di immunoterapia, poi, si spera, potrò dire di essere guarita e libera dal cancro.”