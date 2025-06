Temporali e grandine in Piemonte: raffiche fino a 85 km/h, allagamenti e alberi crollati

Nel corso del pomeriggio odierno, un’intensa ondata di maltempo ha investito il Piemonte, con fenomeni meteorologici estremi concentrati soprattutto nelle province di Torino e Alessandria, ma estesa anche a Biellese, Vercellese, Astigiano, Monferrato e Cuneese.





Nel torinese, il territorio del Pinerolese ha subito esondazioni di rii e piccoli torrenti, in particolare tra Roletto e Frossasco, innescando allagamenti localizzati. I settori del Canavese, Biellese e Vercellese sono stati flagellati da grandinate intense, con chicchi di grandine che hanno raggiunto dimensioni impressionanti fino a 4 centimetri di diametro . Diversi alberi, anch’essi abbattuti dalla furia delle piogge, sono caduti nella zona di Vercelli, creando disagi alla viabilità e ai servizi cittadini .

L’alessandrino è emerso come una delle aree più colpite: nel Casalese interi tratti sono stati invasi dall’acqua, alberi e pali si sono riversati sulle strade, e si sono registrate interruzioni nella fornitura di energia elettrica . Nella città di Casale Monferrato, le raffiche hanno raggiunto i 85 km/h; il sindaco Emanuele Capra, ha assicurato un rapido intervento da parte dei vigili del fuoco e della protezione civile . Anche nel quartiere Cristo di Alessandria, il Centro Incontro è stato parzialmente sommerso, provocando l’annullamento della Notte Bianca programmata e un’intensificazione delle chiamate ai soccorsi .

Secondo l’Arpa Piemonte, è stata emessa un’allerta gialla valida per le zone centro-meridionali della regione, a fronte di precipitazioni particolarmente intense che riguardano le valli del Varaita, Maria, Stura, Tanaro, Belbo, Bormida e Scrivia . Un sistema temporalesco ha attraversato il nord regionale, con violente grandinate tra Val Sesia, Verbano-Cusio-Ossola, e localmente anche tra Biellese e Vercellese, causando disagi alla circolazione e caduta di alberi su carreggiate nella zona di Varallo Sesia e Pray .

A Torino, le forti raffiche hanno interessato soprattutto le aree collinari e il Pino Torinese, con precipitazioni intense ma fenomeni meno devastanti rispetto alle province meridionali . Le temperature massime sono calate notevolmente, stabilizzandosi tra i 28 e i 32 °C, secondo le previsioni che indicano un rapido miglioramento per domenica, con cieli sereni e rialzo termico .

La perturbazione odierna si distingue per la combinazione di precipitazioni violente, grandine di grosse dimensioni e raffiche di vento estremamente intense – fino a 85 km/h – con conseguenze visibili: strade trasformate in torrenti, giardini imbiancati da chicchi di grandine, fiumi di acqua nello smaltimento urbano, alberi e pali divelti. La Protezione civile regionale e le squadre di emergenza sono state impegnate in numerosi interventi per liberare le strade e ripristinare la sicurezza, soprattutto tra il Casalese e l’Alessandrino .

Analizzando la distribuzione territoriale, risultano particolarmente colpite:

Provincia di Torino : rovesci, vento, esondazioni localizzate, alberi caduti.

Biellese e Vercellese : grandinate con chicchi fino a 4 cm, disagi alla circolazione.

Alessandrino (Casalese/Casale Monferrato/Alessandria): allagamenti, blackout, danni da vento e annullamenti di eventi pubblici.

Per la giornata di domani è atteso un miglioramento deciso: torneranno cieli sereni e temperature in aumento, con le condizioni meteo orientate verso una fase stabile a metà settimana.