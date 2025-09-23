Temptation Island, Sonia incinta lascia Simone: “Mi ha mancato di rispetto”, poi il gender reveal in tv





A un mese dalla conclusione di Temptation Island 2025, emergono importanti novità sulla relazione tra Sonia Barrile e Simone Margagliotti, che hanno partecipato al programma mettendo alla prova il loro legame. I due, inizialmente sembravano aver superato le difficoltà vissute durante il reality, ma la loro storia ha preso una piega inaspettata. La coppia ha confermato la rottura nel corso dello speciale “Temptation Island e poi… e poi…”, trasmesso su Canale 5 il 22 settembre.





Dopo un periodo di apparente serenità, segnato anche dalla notizia della prima gravidanza di Sonia Barrile, la situazione è cambiata radicalmente. La giovane ha rivelato di aver scoperto episodi spiacevoli risalenti a prima della partecipazione al programma, che l’hanno portata a mettere in discussione la relazione con il fidanzato, personal trainer di professione. “Ho riflettuto sul nostro rapporto, a oggi non mi sento di averlo come compagno di vita. Abbiamo in comune nostro figlio, voglio che sia un padre presente e che riusciamo a trovare un compromesso”, ha spiegato Sonia Barrile in un video trasmesso durante lo speciale.

Dal canto suo, Simone Margagliotti ha espresso il desiderio di ricostruire un rapporto con la madre di suo figlio, pur ammettendo le proprie responsabilità. “Mi è mancata tantissimo, penso e spero di riuscire a farle cambiare idea nel corso del tempo. La colpa è di entrambi e la cosa che ha importanza è darci una possibilità per nostro figlio. Ho sofferto in silenzio, piangevo da solo, mi assumo le mie responsabilità”, ha dichiarato il personal trainer.

La rottura definitiva sembra essere legata a un tradimento da parte di Simone Margagliotti, avvenuto poco prima della partecipazione al reality. Questo episodio ha compromesso irrimediabilmente la fiducia di Sonia Barrile, che ha deciso di affrontare la gravidanza da sola e si è trasferita nella sua città natale, Sicilia, per ricevere il supporto della famiglia. “La situazione in cui ci troviamo è prettamente a causa sua. La fiducia non si può ricostruire. Siamo qui come genitori e non come coppia. Ha continuato a mancarmi di rispetto”, ha spiegato la giovane durante l’intervista con Filippo Bisciglia.

Nonostante le tensioni tra i due, entrambi hanno confermato l’intenzione di essere presenti nella vita del bambino e di collaborare per garantire un futuro sereno al figlio in arrivo. Durante lo speciale, Sonia Barrile ha scoperto in diretta il sesso del nascituro: sarà un maschietto. Anche Simone Margagliotti era presente per assistere a questo momento significativo.

La vicenda di Sonia Barrile e Simone Margagliotti rappresenta una delle storie più seguite dai fan del programma, che hanno visto la coppia affrontare alti e bassi sia durante che dopo il reality. Il loro percorso evidenzia le difficoltà che possono sorgere in una relazione quando vengono a galla episodi che minano la fiducia reciproca.

Intanto, un’altra coppia uscita dal programma sembra aver trovato una nuova armonia: Sonia Mattalia e Alessio Loparco, che hanno dichiarato di essere innamorati e felici dopo aver superato le difficoltà vissute durante Temptation Island. “Siamo ripartiti da zero”, hanno affermato i due, mostrando che per alcune coppie il programma può rappresentare un’occasione di crescita e rinascita.

Per Sonia Barrile e Simone Margagliotti, invece, il futuro sembra essere focalizzato esclusivamente sul ruolo di genitori. La giovane siciliana sta affrontando con coraggio la gravidanza e ha ribadito l’importanza di garantire una presenza stabile del padre nella vita del bambino. Dal canto suo, Simone Margagliotti ha espresso il desiderio di recuperare il rapporto con la madre di suo figlio, ma al momento sembra difficile che ciò possa accadere.

La storia di questa coppia continua a suscitare grande interesse tra i telespettatori, che attendono ulteriori aggiornamenti sulla loro situazione familiare. Resta da vedere se i due riusciranno a trovare un equilibrio per il bene del loro bambino o se le divergenze personali continueranno a prevalere.



