Tenta di salire al volo sull’autobus, viene travolta e muore: tragedia ad Andora, vittima una 27enne

Un incidente mortale si è verificato ad Andora, un comune della provincia di Savona, nella tarda mattinata di martedì 29 aprile. La vittima è una giovane donna di 27 anni, di origine ivoriana, residente nella zona. Secondo le prime informazioni raccolte, la donna stava cercando di raggiungere un autobus nei pressi del nuovo capolinea situato in via Europa Unita, quando è stata investita dal mezzo pubblico intorno alle 12:10.





Le circostanze dell’incidente sembrano indicare che la donna si sia trovata sulla strada mentre l’autobus stava affrontando una curva. L’autista, apparentemente ignaro della sua presenza, ha colpito la giovane in pieno. L’impatto è stato estremamente violento, tanto che la vittima è rimasta incastrata sotto il veicolo.

Immediatamente sono stati attivati i soccorsi. Due squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Albenga sono intervenute sul luogo dell’incidente, con l’ausilio di un’autogru proveniente dal comando provinciale di Imperia. Anche i sanitari della Croce Bianca di Andora, l’automedica e la Polizia Locale sono giunti sul posto per prestare assistenza.

Nonostante gli sforzi dei soccorritori, per la giovane donna non c’è stato nulla da fare. Il corpo è stato estratto solo dopo che la magistratura ha dato l’autorizzazione nel primo pomeriggio. Nel frattempo, sono state avviate indagini per determinare la dinamica esatta dell’incidente. Gli inquirenti stanno raccogliendo testimonianze e analizzando i rilievi tecnici per capire se l’autista del pullman della Riviera Trasporti potesse evitare l’impatto o se si sia trattato di una tragica fatalità.

La comunità locale è profondamente colpita dall’accaduto. La vittima, che risiedeva ad Imperia, era madre di un bambino. Si ritiene che al momento dell’incidente fosse presente anche il suo compagno.

