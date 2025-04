Tenta di uccidere la figlia di 6 anni e poi suicidarsi con i gas di scarico: arrestato 37enne

Nel pomeriggio di lunedì 14 aprile, un uomo di 37 anni è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio e attualmente si trova ricoverato presso l’ospedale Civile di Brescia, sotto sorveglianza dei carabinieri. Secondo le prime informazioni, l’uomo avrebbe tentato di suicidarsi collegando il tubo di scarico della sua auto all’abitacolo, portando con sé la figlia di 6 anni. Fortunatamente, i militari sono intervenuti in tempo per fermarlo.





L’allerta è scattata grazie ai familiari del 37enne, che hanno notato comportamenti preoccupanti e hanno contattato le forze dell’ordine. I carabinieri della Stazione di Iseo, supportati dai colleghi del Radiomobile di Chiari, sono accorsi sul luogo dell’incidente, situato in un comune della Franciacorta. Giunti nel cortile di un’abitazione, i militari hanno trovato il 37enne e la bambina all’interno del pick-up di proprietà dell’uomo.

Dalle ricostruzioni effettuate, sembra che l’uomo avesse collegato un tubo alla marmitta di scarico, salendo a bordo insieme alla figlia. Dopo aver avviato il motore, il suo intento sarebbe stato quello di uccidere la bambina e suicidarsi. Grazie alla prontezza d’azione dei carabinieri, entrambi sono stati messi in salvo prima che potessero subire danni irreversibili.

La piccola è stata immediatamente soccorsa dal personale del 118 e trasportata all’ospedale Civile di Brescia. Fortunatamente, le sue condizioni non desterebbero preoccupazione. Anche il 37enne, dopo essere stato immobilizzato e sottoposto a perquisizione, è risultato in possesso di una pistola. È stato quindi affidato ai sanitari e attualmente si trova ricoverato, piantonato dai carabinieri, in stato di arresto per tentato omicidio.

Le autorità stanno ora indagando sulle motivazioni che hanno spinto l’uomo a compiere un gesto così estremo. La situazione ha sollevato interrogativi sulla salute mentale e sul benessere dei genitori, nonché sull’importanza di interventi tempestivi in situazioni di crisi. La comunità locale è rimasta scioccata dall’accaduto, e molti si stanno unendo per offrire supporto alla bambina e alla sua famiglia.

I carabinieri stanno conducendo ulteriori accertamenti per comprendere meglio la dinamica dei fatti e le possibili cause che hanno portato a questo drammatico evento. La pistola trovata addosso all’uomo verrà esaminata per determinare se sia stata utilizzata o meno in precedenti episodi di violenza.

Il tentato omicidio di Brescia ha riacceso il dibattito sulla salute mentale e sull’importanza di fornire supporto a chi si trova in situazioni di crisi. Le istituzioni locali potrebbero dover intensificare gli sforzi per garantire la sicurezza delle famiglie e prevenire simili tragedie in futuro.