Tentano la fuga ai carabinieri a Castelfranco Veneto: l’auto si capovolge, vittima un 27enne





Un drammatico episodio si è verificato nella serata di sabato 27 settembre a Castelfranco Veneto, precisamente in località Sant’Andrea Oltre il Muson, dove un giovane di 27 anni, Simone Stepich, ha perso la vita in un incidente stradale. Il cugino, di 37 anni, che si trovava alla guida dell’auto, è rimasto gravemente ferito. La tragedia si è consumata quando i due, alla vista di un posto di blocco dei carabinieri, hanno ignorato l’alt e hanno tentato una fuga, che si è conclusa in modo drammatico.





Secondo le prime ricostruzioni, i carabinieri erano stati chiamati in zona per un tentativo di furto segnalato dai residenti. Quando il veicolo con a bordo Stepich e il cugino si è avvicinato al posto di blocco, il 37enne ha accelerato, dando inizio a un inseguimento. Gli agenti hanno tentato di fermarli, ma l’auto ha continuato a sfrecciare, infrangendo numerose norme del codice della strada. L’auto, a un certo punto, ha sbandato in curva all’altezza di via Cervan, colpendo un palo dell’illuminazione e un albero prima di ribaltarsi.

All’arrivo dei soccorsi, i passanti avevano già cercato di prestare aiuto, ma per Simone Stepich non c’era più nulla da fare. I vigili del fuoco e gli operatori del 118 hanno tentato di estrarlo dalle lamiere, ma il giovane era già deceduto. I medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Il cugino, invece, è stato estratto vivo e trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, dove è attualmente ricoverato in gravi condizioni a causa di lesioni significative al collo e alla testa.

Dopo l’incidente, è emerso che il 37enne alla guida dell’auto era privo di patente, la quale gli era stata revocata. Inoltre, risultava essere sottoposto a libertà controllata con obbligo di firma in un’altra regione. Le autorità stanno ora indagando sulle circostanze che hanno portato a questo tragico evento, cercando di comprendere se ci siano state ulteriori violazioni o fattori che hanno contribuito all’incidente.

L’episodio ha suscitato preoccupazione tra i residenti di Castelfranco Veneto, che si interrogano sulla sicurezza stradale nella zona e sull’operato delle forze dell’ordine. La decisione del 37enne di fuggire da un controllo potrebbe sollevare interrogativi sulla gestione della sicurezza pubblica e sulle misure preventive adottate per evitare situazioni simili in futuro.

La notizia dell’incidente ha rapidamente fatto il giro dei social media, con molti utenti che esprimono le proprie condoglianze per la perdita di Simone Stepich e augurano una pronta guarigione al cugino ferito. La comunità si è mobilitata per sostenere le famiglie colpite da questa tragedia, sottolineando l’importanza di una maggiore attenzione alla guida e al rispetto delle norme di sicurezza stradale.

In attesa di ulteriori sviluppi, le autorità locali e i carabinieri stanno continuando le indagini per chiarire i dettagli dell’incidente e valutare eventuali responsabilità. La speranza è che situazioni come questa possano essere evitate in futuro, attraverso una maggiore consapevolezza e rispetto delle regole della strada.



