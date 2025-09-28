Teresa Mannino attacca Giorgia Meloni sulla Flotilla: bufera dopo le sue parole durissime

La comica siciliana Teresa Mannino, nota al grande pubblico per la sua partecipazione a Zelig, torna a far parlare di sé con un monologo satirico pubblicato su Instagram. Il video prende di mira le recenti affermazioni della premier Giorgia Meloni riguardo alla missione umanitaria Global Sumud Flotilla, definita dalla stessa presidente del Consiglio come un’azione “irresponsabile” da parte degli attivisti a bordo.
Nel suo intervento, Mannino utilizza il consueto umorismo per affrontare un tema di grande attualità. La satira si focalizza sul linguaggio usato dalla premier per descrivere gli attivisti, che ha definito “irresponsabili, presuntuosi, egocentrici marinaretti con un nome impronunciabile, com’è che vi chiamate? Global qualche cosa…”.
Nel racconto ironico, la comica immagina una possibile reazione della premier alle difficoltà legate alla missione umanitaria, inserendo anche una menzione al ministro degli Esteri Antonio Tajani.
Con un approccio leggero ma pungente, Teresa Mannino sottolinea l’importanza di riflettere sul delicato tema degli aiuti destinati alla popolazione palestinese sotto assedio, mettendo in luce le contraddizioni e le tensioni della vicenda.
Prima di iniziare il monologo, la comica si presenta con un tono autoironico, scusandosi per l’aspetto “impresentabile”. La performance si articola attraverso una narrazione che smaschera, con tagliente comicità, il linguaggio ufficiale e le posizioni politiche espresse sul caso.
L’intervento di Teresa Mannino contribuisce così a un dibattito acceso che coinvolge non solo la politica italiana ma anche il contesto internazionale degli aiuti umanitari nel Mediterraneo.
