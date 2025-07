Teresanna Pugliese, eliminata nella finale dell’Isola dei Famosi 2025, riceve una commovente sorpresa dai figli e riflette sulla sua esperienza nel reality

Nella puntata finale dell’Isola dei Famosi 2025, Teresanna Pugliese ha affrontato il televoto decisivo contro Jey Lillo, che ha decretato la sua eliminazione. Prima di conoscere il verdetto, l’ex naufraga ha ricevuto un’emozionante sorpresa dai suoi figli. Il primogenito, Francesco, le ha dedicato un messaggio motivazionale in un video girato nella loro casa: “Mi hai insegnato cosa vuol dire essere forti”. Questo momento toccante ha commosso la concorrente, che non vedeva i suoi bambini da due mesi.





Dopo aver ringraziato e versato lacrime di gioia, Teresanna Pugliese ha avuto l’opportunità di guardarsi allo specchio per la prima volta dall’inizio della sua avventura sull’Isola. Il cambiamento fisico e mentale vissuto durante questo periodo è stato evidente per lei, che ha espresso gratitudine per l’esperienza vissuta.

L’eliminazione di Teresanna Pugliese è stata uno dei momenti più discussi della serata. La naufraga si è detta sorpresa dall’esito del televoto: “Non mi aspettavo di andare via subito. Non mi aspettavo neanche di arrivare fin qui, stupendo fino a qui”. Nonostante l’eliminazione, ha riflettuto positivamente sul percorso affrontato, sottolineando come questa esperienza le abbia permesso di affrontare sfide personali e di sentirsi più libera: “L’esperienza mi ha reso l’anima libera, ci sono stati molti momenti in cui è stato tragico combattere con qualche mostro. Più difficili quei mostri che quelli qui. Allo stesso tempo la mia anima è leggera, come dico sempre una donna e una madre ha il dovere di essere madre, ma anche tutte le donne che vuole essere. Io sono stata tutte le donne che volevo essere.”

Durante la puntata, Francesco, il figlio maggiore di Teresanna Pugliese, ha inviato un video messaggio che ha toccato profondamente la madre. Nel video, il bambino ha dichiarato: “Ciao mamma, mi manchi tanto anzi ci manchi tanto. Sono super orgoglioso di te hai vissuto un’avventura bellissima e sei quasi in finale. Per me hai già vinto. Anche lontana mi hai insegnato cosa vuol dire essere forti col cuore. Sei coraggiosa e non ti sei mai fermata. Ti aspettiamo con un abbraccio e con una pizza.” Le parole del piccolo hanno suscitato grande emozione sia in studio sia tra i telespettatori.

Simona Ventura, presente in studio come opinionista, ha commentato il momento con entusiasmo: “Questo è il più forte di tutti i risultati possibili, di qualunque programma. Complimenti. Il primogenito lo vedo bello sveglio, ma il secondo ti farà vedere i sorci verdi.” In risposta, Teresanna Pugliese, visibilmente commossa, ha ringraziato: “Grazie Simo, è stato il mio primo progetto per cui mi sono spesa senza riserve. Non lo vedo da due mesi.”

Un altro momento significativo della serata è stato quando Teresanna Pugliese si è guardata allo specchio dopo due mesi trascorsi sull’Isola. L’esperienza del reality ha lasciato un segno tangibile su di lei sia fisicamente sia emotivamente. Con un sorriso sul volto, ha condiviso le sue sensazioni: “Sto bene. Bello. Dopo aver partorito il secondo figlio. Il problema è ora che ritorno. Sono molto contenta. Grazie Isola. La fame che abbiamo patito è servita a qualcosa.”

L’avventura di Teresanna Pugliese all’Isola dei Famosi 2025 si conclude con un’importante lezione di vita e con il sostegno incondizionato della sua famiglia. Nonostante l’eliminazione, la naufraga si è detta soddisfatta del percorso compiuto e grata per i momenti vissuti nel reality.