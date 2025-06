Terribile incidente sulla Romea: scontro tra camion e cinque veicoli, due vittime e quattro feriti a Ravenna. La strada chiusa al traffico per i soccorsi

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina, lunedì 30 giugno, sulla strada statale 309 Romea, nel tratto compreso tra Casalborsetti e Ponte Bellocchio, in provincia di Ravenna. L’impatto, che ha coinvolto sei veicoli tra cui un camion, quattro automobili e un furgone, ha causato la morte di due persone e il ferimento di altre quattro.





L’incidente è avvenuto in un tratto rettilineo della Romea, all’altezza del chilometro 16. Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo pesante avrebbe sbandato improvvisamente, invadendo la corsia opposta e colpendo frontalmente un’automobile che sopraggiungeva in senso contrario. La violenza dell’impatto ha innescato una carambola che ha coinvolto altri quattro veicoli.

Le vittime sono un uomo e una donna che viaggiavano nella prima auto colpita dal camion. Nonostante l’intervento immediato dei soccorritori, giunti sul posto con ambulanze, un’automedica e l’elisoccorso, per i due occupanti non c’è stato nulla da fare. I sanitari hanno tentato di rianimarli sul posto, ma ogni sforzo si è rivelato vano.

Le altre quattro persone rimaste ferite si trovavano a bordo di tre automobili e di un furgone. Fortunatamente, nessuna di loro sarebbe in pericolo di vita. Tre dei feriti sono stati trasportati agli ospedali di Cesena e Ravenna, mentre il conducente del furgone, che ha riportato lesioni più gravi, è stato trasferito all’ospedale Bufalini di Cesena.

Per permettere ai soccorritori di operare in sicurezza e rimuovere i mezzi coinvolti nell’incidente, la statale Romea è stata temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni, causando notevoli disagi alla circolazione. L’Anas ha comunicato che il tratto interessato dalla chiusura è compreso tra il chilometro 13 e il chilometro 21.

“A seguito dell’incidente la statale è temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, nel tratto compreso tra il chilometro 13 e il chilometro 21. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile”, ha dichiarato l’Anas in una nota ufficiale.

Per ridurre i disagi agli automobilisti, sono stati predisposti percorsi alternativi: chi viaggia in direzione nord viene deviato al chilometro 13 sulla strada provinciale 24, mentre chi procede verso sud viene indirizzato al chilometro 21 su viale Etruschi.

Le autorità stanno indagando per chiarire le cause esatte dell’incidente. Al momento non è ancora chiaro cosa abbia provocato la perdita di controllo del camion. Tra le ipotesi al vaglio ci sono un possibile malore del conducente o un problema tecnico al mezzo pesante.

La tragedia sulla statale Romea si aggiunge a una lunga lista di incidenti stradali che continuano a verificarsi su questa arteria particolarmente trafficata. La zona interessata dall’incidente è nota per essere teatro di numerosi sinistri a causa dell’elevato volume di traffico e della presenza di tratti rettilinei dove spesso si verificano sorpassi azzardati.