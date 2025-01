“Terribile, Lorenzo me lo ha detto senza microfono”: la rivelazione choc di Helena al Grande Fratello

Un nuovo caso esplosivo scuote la casa del Grande Fratello, con protagonisti Helena Prestes e Lorenzo Spolverato. Il clima all’interno della casa resta sempre più teso, dopo il recente ritiro di Jessica Morlacchi, un episodio che ha acuito le divisioni tra le fazioni. Da una parte, Luca Calvani, Amanda Lecciso e Helena Prestes; dall’altra, Lorenzo Spolverato, Shaila Gatta e Mariavittoria Minghetti. In mezzo a tutto ciò, gli altri concorrenti sembrano prendere le distanze dalle dinamiche principali.





Le rivelazioni di Helena su Lorenzo: “Veniva da me di nascosto”

Nel corso di una conversazione con Zeudi Di Palma, Helena ha fatto una rivelazione che ha immediatamente scatenato il dibattito sui social. Secondo quanto riferito da Helena, Lorenzo l’avrebbe avvicinata di nascosto, senza microfono, e le avrebbe detto: “Perché hai detto che non ti fidi di me?” accompagnando la frase con minacce. Questo episodio, che avrebbe avuto luogo durante la scorsa puntata, è stato però interrotto in tempo dalla regia, che ha cambiato l’inquadratura e staccato l’audio della conversazione.

La polemica sui social: accusa o invenzione?

Il comportamento di Lorenzo ha immediatamente diviso i fan del Grande Fratello sui social. Alcuni utenti hanno espresso ironicamente: “Mi raccomando, Grande Fratello, proteggetelo sempre!”, suggerendo che la produzione stia nascondendo comportamenti controversi del concorrente. Altri, invece, hanno difeso Lorenzo, sostenendo che Helena stia inventando l’intera vicenda, accusandola di voler sollevare polemiche ingiustificate. Un commento del web ha messo in dubbio la veridicità delle sue accuse, scrivendo che “Lorenzo aveva sempre il microfono addosso!”, quindi non sarebbe stato possibile parlare senza che il tutto venisse registrato.

Il confronto tra Lorenzo e Helena non si è fermato a quella conversazione. Dopo l’eliminazione di Jessica, Lorenzo ha cercato di chiarire la situazione con la modella brasiliana, dicendole: “Sei piccola così. Io sono finto? E allora andrò fuori anch’io e l’avrai vinta tu. Però vinci il gioco, non la vita. Quando capirai delle cose sarà troppo tardi.” Questo scontro, carico di tensione, ha continuato a infiammare gli animi tra i concorrenti, con Lorenzo che ha aggiunto: “Ti tolgo la soddisfazione e sai perché? Perché sto anche riflettendo che tra una settimana vado via.”

Lorenzo a Helena: un’altra durissima accusa

Le parole di Lorenzo non si sono fermate a quella battuta. Infatti, sempre nei giorni successivi, ha continuato ad accusare Helena di manipolazione, dicendo: “Le ragioni le hai tutte tu, quindi era giusto per te scrivere il programma con la produzione. Ti credi una diva, pensi di essere la regina di questo gioco e ci stai pure riuscendo.” Secondo Lorenzo, Helena avrebbe abusato della sua posizione nel gioco, scatenando la sua ira.

Il caso è ancora aperto e continua a suscitare opinioni contrastanti. Da una parte ci sono quelli che credono alla versione di Helena e che sostengono che Lorenzo stia cercando di manipolare la situazione, dall’altra ci sono i sostenitori di Lorenzo che difendono il suo comportamento, ritenendo che Helena stia esagerando e cercando di distorcere i fatti.

Le dinamiche all’interno della casa del Grande Fratello sembrano non placarsi, e questa nuova rivelazione potrebbe essere solo l’inizio di una lunga serie di confronti tra i concorrenti. Non resta che aspettare la prossima puntata per vedere come si evolveranno le tensioni tra Helena e Lorenzo e se altri scontri scoppieranno all’interno del reality show.