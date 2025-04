Terrificante ritrovamento a Desio: il corpo decapitato di una donna provoca il caos nella circolazione ferroviaria

Questa mattina, giovedì 3 aprile, intorno alle ore 6:00, è stato scoperto un cadavere decapitato sui binari della stazione ferroviaria di Desio, in provincia di Monza e Brianza. Le prime difficoltà nell’identificazione della vittima sono state aggravate dalle condizioni in cui è stato trovato il corpo, gravemente danneggiato a seguito di un impatto con uno o più treni. Sull’area sono intervenuti immediatamente gli operatori sanitari del 118 e le forze dell’ordine per gestire la situazione.





L’allerta è scattata pochi minuti dopo le 6, quando la centrale operativa dell’Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha mobilitato un’ambulanza e un’automedica. La gravità della situazione ha richiesto anche il supporto dei vigili del fuoco di Monza e dei carabinieri. I pompieri hanno assistito nelle operazioni di recupero del corpo, mentre i carabinieri hanno avviato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Al momento, non è chiaro se si sia trattato di un incidente o di un gesto estremo. Le autorità stanno indagando per comprendere meglio le circostanze che hanno portato a questo tragico evento. Per consentire il corretto svolgimento delle operazioni di soccorso e di indagine, la circolazione ferroviaria è stata sospesa, causando ripercussioni significative sul traffico dei treni.

In una nota stampa diffusa da Trenord, è stato comunicato che “La circolazione della direttrice è sospesa tra le stazioni di Desio e Seregno per necessari accertamenti delle forze dell’ordine.” La nota prosegue informando i viaggiatori sulle variazioni necessarie per riorganizzare il servizio, specificando che “I treni nella tratta Seregno-Saronno viaggiano regolarmente.” Inoltre, i passeggeri da Saronno diretti a Milano possono utilizzare i treni della linea S3 o il Malpensa Express con destinazione Milano Cadorna. Dalla stazione di Como, è possibile prendere i treni della rete Ferrovienord Como-Saronno-Milano, mentre da Camnago si possono utilizzare i treni della linea S4 per Milano Affori, Bovisa, Milano Domodossola e Milano Cadorna.

L’evento ha suscitato preoccupazione e shock tra i residenti e i pendolari che utilizzano quotidianamente la stazione di Desio. Le autorità locali stanno lavorando per garantire che vengano fornite tutte le informazioni necessarie per mantenere la sicurezza dei viaggiatori e per gestire la situazione nel modo più efficiente possibile.

Le indagini sono ancora in corso, e le forze dell’ordine stanno cercando di raccogliere ulteriori informazioni che possano chiarire le circostanze di questo tragico ritrovamento. Gli esami del corpo, le testimonianze dei testimoni e l’analisi delle registrazioni delle telecamere di sorveglianza potrebbero fornire elementi utili per comprendere la dinamica dell’accaduto.

L’attenzione mediatica su questo caso è alta, e si attendono aggiornamenti da parte delle autorità competenti. La comunità di Desio è in attesa di risposte, mentre il traffico ferroviario continua a subire le conseguenze di questo drammatico evento.