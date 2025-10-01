Terrore a Monaco: esplosione con una vittima e un ferito grave, Oktoberfest bloccata per rischio attentato





Una violenta esplosione in una casa a nord di Monaco ha provocato un morto e portato alla scoperta di ordigni: Oktoberfest sospesa per ragioni di sicurezza.





La città di Monaco si è svegliata avvolta nella paura per un’esplosione avvenuta alle prime luci dell’alba in una zona residenziale del settore nord. Le autorità, intervenute tempestivamente, hanno scoperto all’interno dell’abitazione materiale esplosivo e una lettera con riferimenti espliciti all’Oktoberfest, prevista per l’apertura proprio in mattinata. La manifestazione è stata quindi sospesa a scopo precauzionale, in attesa della completa messa in sicurezza dell’area e di accertamenti sulle reali motivazioni dell’attacco.

L’allarme è scattato poco prima delle cinque del mattino, quando diversi residenti di Lerchenauer Straße hanno segnalato forti esplosioni e un incendio provenienti da una palazzina. Le forze dell’ordine, coadiuvate da vigili del fuoco e artificieri, hanno trovato la casa in fiamme e un furgone bruciato nelle vicinanze. Gli investigatori ritengono che l’incendio sia stato appiccato deliberatamente, e che all’interno dell’edificio fossero state predisposte trappole esplosive con l’intento di causare ulteriori danni.

Gli artificieri hanno lavorato per ore per neutralizzare gli ordigni trovati, mentre le forze speciali hanno isolato l’area in un raggio di 200 metri, evacuando circa 700 residenti. La situazione è apparsa fin da subito critica, tanto da far scattare l’allerta per possibili collegamenti con la festa bavarese, che richiama ogni anno milioni di visitatori da tutto il mondo.

Nel corso delle operazioni è stato ritrovato un uomo gravemente ferito, deceduto poco dopo il ricovero in ospedale. Secondo le prime ricostruzioni, si tratterebbe del presunto responsabile dell’esplosione: avrebbe riempito l’abitazione dei genitori di materiale esplosivo, dato fuoco all’edificio e successivamente si sarebbe tolto la vita. Le indagini indicano che l’uomo fosse originario di Starnberg. Un’altra persona è rimasta ferita da colpi d’arma da fuoco, mentre un terzo individuo risulta ancora irreperibile. Le autorità hanno precisato che non rappresenta una minaccia per la sicurezza pubblica.

L’Oktoberfest è stata immediatamente sospesa per motivi precauzionali. L’accesso alla storica area del Theresienwiese è stato bloccato e sottoposto a perquisizioni da parte delle forze dell’ordine. Le autorità locali hanno garantito che non vi siano prove di un attacco pianificato su vasta scala, ma hanno deciso di mantenere alti i livelli di vigilanza fino a nuovo ordine. Non risultano coinvolti turisti o partecipanti alla festa.

Inizialmente si era ipotizzata una possibile matrice politica, a causa del contenuto di un testo pubblicato online che sembrava rivendicare l’azione, ma gli inquirenti hanno successivamente escluso legami con ambienti estremisti. La pista più concreta, al momento, appare quella di un conflitto familiare degenerato in un gesto estremo. Gli investigatori stanno concentrando l’attenzione su dinamiche private legate al sospettato e alle sue condizioni personali e psicologiche.



