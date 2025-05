Test delle dita approvato dai medici: un semplice gesto può rivelare condizioni di salute gravi

Immaginate di poter eseguire un test rapido con le vostre mani, capace di segnalare possibili problemi di salute gravi come il cancro ai polmoni o le malattie cardiache. I medici stanno mettendo in evidenza un metodo semplice e non invasivo, noto come test della finestra di Schamroth, che consiste nel creare una piccola forma a diamante unendo le dita.





Questo test è utile per rilevare il clubbing digitale, una condizione spesso associata a malattie potenzialmente letali. Secondo gli esperti, se manca lo spazio a forma di diamante quando si uniscono le unghie degli indici, potrebbe trattarsi di un segnale d’allarme. Cambiamenti come la pelle lucida attorno alle unghie, letti ungueali spugnosi o unghie incurvate verso il basso possono rappresentare un messaggio importante inviato dal corpo.

Ma cosa provoca esattamente queste alterazioni e a quali condizioni sono collegate?

Il clubbing digitale è spesso il risultato di livelli di ossigeno cronicamente bassi nel sangue, condizione nota come ipossiemia. È stato osservato in pazienti affetti da cancro ai polmoni, mesotelioma, malattie polmonari croniche come la fibrosi cistica, e anche in patologie cardiache come i difetti congeniti del cuore. Anche alcune malattie epatiche e gastrointestinali, come il morbo di Crohn e la cirrosi, sono state associate a questa condizione.

Per eseguire il test, basta unire le unghie degli indici e osservare se compare uno spazio a forma di diamante. Se tale spazio non è visibile, è consigliabile consultare il proprio medico. Questo test non costituisce una diagnosi, ma può rappresentare un indizio prezioso per la prevenzione.

Come afferma l’infermiera oncologica Emma Norton, “si tratta di un segnale da non sottovalutare”. Vale la pena dedicare un momento per provarlo e condividerlo con amici e familiari: potrebbe davvero contribuire a individuare un problema in fase precoce.