The Couple: Danilo Mileto sorprende tutti con una gaffe sulla Sardegna, dove si trova davvero?

Il programma “The Couple” ha già dimostrato di essere una fonte inesauribile di momenti divertenti e gaffe indimenticabili. Con Ilary Blasi alla conduzione e concorrenti che non si risparmiano in termini di incidenti comici, la prima puntata ha regalato al pubblico di Canale 5 situazioni esilaranti. Tra i protagonisti, Danilo Mileto, un giovane pugliese che partecipa allo show insieme a suo fratello Fabrizio, ha già collezionato alcuni episodi diventati virali sui social.





Una delle sfide della serata prevedeva che i membri delle coppie indovinassero delle immagini proiettate mentre camminavano su un tapis roulant. Durante questo gioco, Danilo Mileto ha commesso alcune gaffe memorabili. La prima è avvenuta quando ha cercato di far indovinare al fratello il ritratto di Dante Alighieri. Nonostante Fabrizio abbia colto il riferimento e nominato il sommo poeta, Danilo ha risposto con un deciso “no”. A quel punto, Ilary Blasi è intervenuta, sorpresa: “Ma come no? Ma quello era Dante Alighieri, ma chi pensavi che fosse?”. Danilo ha ammesso di essersi confuso, ma la conduttrice ha rincarato la dose, chiedendo: “Ma chi pensavi fosse Dante Alighieri, Amedeo Goria?”, scatenando le risate del pubblico presente.

Il momento più divertente della serata è arrivato quando Danilo ha tentato di far indovinare al fratello la Sardegna. Dopo aver guardato l’immagine sullo schermo, ha esclamato: “Allora Fabri, è una regione in cui fa molto caldo, ma non è in Italia”. La reazione di Ilary Blasi è stata immediata e incredula: “Ma come non è in Italia? Certo che fa parte dell’Italia”. Nel frattempo, le risate e le urla di incredulità si sono diffuse nello studio, mentre Danilo cercava di giustificarsi, affermando di non aver visto bene l’immagine perché il fratello gli stava davanti. Questo scambio ha rappresentato un momento esilarante dello show, lasciando il pubblico divertito e sorpreso.

Le gaffe di Danilo Mileto non solo hanno intrattenuto gli spettatori, ma hanno anche acceso un dibattito sui social media, dove gli utenti hanno condiviso e commentato le sue affermazioni. Il mix di divertimento e imbarazzo ha reso la prima puntata di “The Couple” memorabile, attirando l’attenzione di un vasto pubblico.

Il programma, con il suo format innovativo e le sfide divertenti, ha già dimostrato di avere il potenziale per diventare un successo. Le interazioni tra Ilary Blasi e i concorrenti, insieme alle gaffe come quelle di Danilo, contribuiscono a creare un’atmosfera leggera e coinvolgente.

Non conosce Dante Alighieri, Napoleone e non sa che la Sardegna fa parte dell’Italia Ma dove l’avete preso a questo! Che figur de merd #TheCouple pic.twitter.com/B4Rdmw2oTP — 𝓒𝓱𝓻𝓲☼☽☯︎❦ (@Tanqueray__97) April 7, 2025