“Ti ho osservato chiaramente”. Grande Fratello, Helena affronta Lorenzo in giardino

Nel Grande Fratello, a pochi giorni dalla tanto attesa finale, i riflettori restano puntati su Helena Prestes, una delle concorrenti più discusse di questa edizione. Stavolta, a rimanere spiazzato è stato Lorenzo Spolverato, protagonista di un confronto inaspettato con la modella brasiliana. Intanto, fuori dalla Casa, il pubblico e i bookmaker continuano a scommettere su chi sarà il vincitore, con Helena data come favorita per il primo posto.





Secondo le previsioni dei principali siti di scommesse, il montepremi finale dovrebbe essere conquistato proprio da Helena Prestes, mentre il secondo posto sembra destinato a Zeudi Di Palma. Nel frattempo, le quote di Jessica Morlacchi sono in crescita, portandola al pari di Lorenzo Spolverato, con entrambi considerati papabili per il terzo posto. Tuttavia, le dinamiche all’interno della Casa continuano a regalare colpi di scena, e il confronto tra Helena e Lorenzo in giardino ne è un chiaro esempio.

La discussione è iniziata quando Helena Prestes, accorgendosi che Lorenzo Spolverato la stava fissando, ha deciso di affrontarlo direttamente. “Perché mi stai fissando?”, ha chiesto con tono diretto. La domanda ha colto di sorpresa Lorenzo, che, visibilmente imbarazzato, ha cercato di negare. “Non lo stavo facendo affatto”, ha replicato, ma né Helena né il pubblico sembrano aver creduto alla sua risposta. Sui social, molti utenti hanno commentato la scena, definendola una delle poche reazioni autentiche di Lorenzo nel corso del programma. “In 6 mesi è la prima reazione genuina non costruita che vedo di Lorenzo. È rimasto proprio spiazzato, non se l’aspettava”, ha scritto un utente su Twitter. Poco dopo, Helena è stata chiamata in confessionale, lasciando in sospeso la situazione.

Mentre le tensioni nella Casa continuano a crescere con l’avvicinarsi della finale, anche fuori dal reality non mancano le polemiche. Tommaso Franchi, ex concorrente recentemente eliminato, ha deciso di spiegare i motivi per cui ha smesso di seguire alcuni suoi ex compagni di avventura e persino il conduttore Alfonso Signorini sui social. “Seguo quelli con cui mi trovo bene e basta”, ha dichiarato Tommaso, aggiungendo che la decisione di togliere il “segui” a Signorini non è legata a questioni personali. “Con Alfonso Signorini non ho niente contro, però ho visto che lo seguivo e ho pensato di togliergli il segui. Solo perché tengo chi conosco”, ha precisato.

L’ex gieffino ha poi chiarito che la scelta non è definitiva e che potrebbe tornare a seguire Signorini in futuro. “Quando lo conoscerò e ci farò due o tre chiacchiere inizierò a seguirlo nuovamente molto volentieri. Adesso tengo solo chi conosco e quelli a cui tengo. Però penso che non sia un segui sui social che può fare la differenza, anche in un rapporto”, ha concluso.

Nel frattempo, all’interno della Casa, le dinamiche tra i concorrenti continuano a evolversi. Mariavittoria Minghetti, un’altra protagonista di questa edizione, ha attirato l’attenzione per un acceso confronto con Zeudi Di Palma in giardino. Durante la discussione, Mariavittoria ha perso la pazienza, urlando: “Ma vai a fa*. E ora fatemi fuori”*. L’episodio ha suscitato reazioni contrastanti sia tra i concorrenti che tra il pubblico, contribuendo ad alimentare ulteriormente le tensioni.

Con la finale fissata per lunedì 31 marzo, cresce l’attesa per scoprire chi sarà il vincitore di questa edizione del Grande Fratello. La serata, condotta come sempre da Alfonso Signorini, vedrà sfidarsi i concorrenti rimasti, con Helena Prestes e Zeudi Di Palma tra le favorite per il titolo. Tuttavia, le sorprese non sono escluse, e le dinamiche degli ultimi giorni potrebbero ancora ribaltare le previsioni.