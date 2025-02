“Ti tocca più per me o per lei?”: Javier affronta Zeudi dopo il bacio con Helena al Grande Fratello

Dopo il bacio tra Helena e Javier, Zeudi reagisce duramente. La tensione aumenta e il pubblico esplode sui social per le dichiarazioni dei concorrenti.





Il triangolo sentimentale tra Zeudi Di Palma, Javier Martinez ed Helena Prestes al Grande Fratello 2025 è diventato uno degli argomenti più discussi della stagione. Tra emozioni contrastanti, fraintendimenti e dichiarazioni spontanee, la dinamica tra i tre concorrenti ha tenuto incollati i telespettatori. Il rapporto tra Zeudi e Javier è iniziato come un’amicizia, ma ben presto è stato complicato da sottili sentimenti non dichiarati.

Durante l’assenza temporanea di Helena dalla Casa, Zeudi e Javier si sono avvicinati, condividendo alcuni momenti intimi, tra cui un abbraccio notturno che ha acceso in Javier un “trasporto” verso di lei, pur negando che fosse una vera infatuazione romantica. Quando Helena è tornata, Javier ha spiegato che inizialmente aveva pensato di scherzare con Zeudi, ma poi aveva cambiato idea per evitare malintesi con Helena.

La situazione è precipitata dopo il bacio appassionato tra Javier e Helena, andato in onda durante la diretta del 3 febbraio. La reazione di Zeudi è stata immediata: ha definito il gesto di Javier come un tentativo di “dare pane al pubblico” piuttosto che un gesto autentico. Zeudi ha anche espresso il suo disappunto nei confronti di Javier, rivelando di essere stata colpita da lui come uomo, ma mantenendo intatti i suoi sentimenti non corrisposti per Helena.

Il confronto diretto e le reazioni sui social

Dopo un confronto diretto in giardino, Javier ha posto una domanda provocatoria a Zeudi: “Ti tocca più per me o per lei, il fatto di vederci insieme?”. La risposta di Zeudi è stata una smentita: “No, no, è uguale”. Nonostante il chiarimento, la tensione rimane alta, tanto che sui social sono fioccati commenti negativi. Un utente ha commentato: “Ecco il grande amore di Zeudi per Helena, adesso traducetelo in tutte le lingue e non rompete più il ca***”. Altri hanno criticato Javier, dicendo: “Basta! Lasciala in pace”.

La situazione è ancora in evoluzione, ma il confronto tra Javier e Zeudi ha sicuramente aggiunto un ulteriore strato di dramma al già complesso gioco delle relazioni all’interno del Grande Fratello.