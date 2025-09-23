​​


Tommaso Cerno contro Ilaria Salis: “Ti aspetto ad Hammamet” dopo la vergogna del voto di oggi

Emanuela B.
23/09/2025
La Commissione Affari giuridici del Parlamento europeo ha concesso l’immunità a Ilaria Salis, estendendola anche a un’eventuale accusa relativa a un reato commesso prima dell’inizio del suo mandato di europarlamentare.  Tommaso Cerno, direttore, commenta: “Coloro che si oppongono ai privilegi e alla casta hanno utilizzato l’immunità per tutelare la posizione della Salis. Pertanto, smettetela di fare la morale. Avs sta per recarsi a Hammamet per adornare la tomba di Bettino Craxi con garofani rossi”. (VIDEO)





