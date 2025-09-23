Tommaso Cerno contro Ilaria Salis: “Ti aspetto ad Hammamet” dopo la vergogna del voto di oggi





La Commissione Affari giuridici del Parlamento europeo ha concesso l’immunità a Ilaria Salis, estendendola anche a un’eventuale accusa relativa a un reato commesso prima dell’inizio del suo mandato di europarlamentare. Tommaso Cerno, direttore, commenta: “Coloro che si oppongono ai privilegi e alla casta hanno utilizzato l’immunità per tutelare la posizione della Salis. Pertanto, smettetela di fare la morale. Avs sta per recarsi a Hammamet per adornare la tomba di Bettino Craxi con garofani rossi”. (VIDEO)





🔵 Immunità Salis: Aspetto Avs ad Hammamet. Andiamo insieme a mettere un garofano sulla tomba di Craxi pic.twitter.com/JPCYDup8Gi — Tommaso Cerno (@Tommasocerno) September 23, 2025



