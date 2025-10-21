Tommaso Cerno incalza Bonaccini in diretta: “Te la faccio io una domanda” – confronto senza sconti





Per un elettore di centrodestra, osservare la campagna elettorale del campo largo in Campania risulta particolarmente interessante. È possibile rivedere video del passato, oggi divenuti virali, che offrono uno spaccato significativo della situazione politica. Un esempio emblematico è rappresentato da un video in cui un esponente del Movimento 5 Stelle, oggi alleato del Partito Democratico e del centrosinistra, indirizzava pesanti offese all’ex parlamentare di Forza Italia Luigi Cesaro. Nonostante ciò, Cesaro (figlio) è stato accolto senza esitazioni tra i candidati della campagna elettorale attuale.





Il compagno Fico gli dava del mafioso: oggi gli candida il figlio pic.twitter.com/VVxkZ6m75P — DC News (@DNews10443) October 21, 2025

Questa situazione rappresenta un ulteriore episodio di imbarazzo per il Movimento 5 Stelle e di preoccupazione per gli elettori di centrosinistra che avevano riposto fiducia nelle promesse e nelle dichiarazioni di Roberto Fico e degli altri esponenti del partito. Si ricordi che in passato il Movimento 5 Stelle esprimeva forte condanna nei confronti dei candidati coinvolti anche solo marginalmente in indagini giudiziarie. Tale atteggiamento sembra essere stato abbandonato. Come riportato da Pasquale Napolitano sul Giornale, l’ex Presidente della Camera ha presentato una lista di candidati con numerosi procedimenti penali pendenti, che potrebbero essere sottoposti a verifica da parte della Commissione Bicamerale Antimafia presieduta da Chiara Colosimo.

Tra i candidati figurano Enzo Alaia, presidente uscente della Commissione Sanità della Regione Campania, ricandidato nella lista Casa Riformista, sostenuta da Matteo Renzi. Alaia è oggetto di un’inchiesta per corruzione condotta dalla Procura di Avellino.

A Caserta, l’ex sindaco di Casapesenna, Marcello De Rosa, si appresta a presentare la propria candidatura. De Rosa, che ha già ricevuto una condanna per falso, è stato visto distribuire materiale promozionale con il nome di Roberto Fico.

Un altro candidato problematico è Carmine Mocerino, coinvolto in un’inchiesta per voto di scambio. Mocerino è un sostenitore del governatore uscente Vincenzo De Luca, che in passato ha criticato aspramente Roberto Fico quando erano avversari politici. La lista del campo largo in Campania sembra adottare uno slogan implicito che unisce sinistra, renziani e grillini: “Scurdammoce o passato”.



