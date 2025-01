Tommaso Franchi, concorrente del Grande Fratello, rivela di essere un discendente della famiglia reale inglese

Un’improvvisa e sorprendente rivelazione è emersa all’interno della casa del Grande Fratello. Tommaso Franchi, giovane idraulico di Siena, ha fatto una dichiarazione che ha lasciato i suoi compagni di avventura increduli: è discendente della famiglia reale inglese. La notizia ha rapidamente fatto il giro del web, scatenando una serie di reazioni contrastanti tra ironia e curiosità.





Il giovane, che all’interno del reality ha anche intrapreso una relazione con un’altra concorrente, Mariavittoria Minghetti, ha parlato della sua discendenza nobile durante una conversazione informale con Stefano Orlando, Eva Grimaldi e Javier Martinez. Franchi ha rivelato che la sua madre ha origini inglesi e che la nonna era una discendente diretta della famiglia reale, un legame che risale alla storica Corona inglese.

“Mia madre ha origini inglesi, e mia nonna apparteneva alla famiglia reale. La nostra famiglia discende da Guglielmo il Conquistatore,” ha spiegato Tommaso, aggiungendo che il suo nome figura in un imponente libro che raccoglie i discendenti diretti della monarchia britannica. “Quando c’è un cambio di sovrano, viene redatto un libro che contiene i nomi di tutti i discendenti. E tra le pagine di questo libro c’è anche Tommaso Franchi, figlio di Ginevra e Giacomo Franchi,” ha raccontato.

Questa dichiarazione ha suscitato molteplici reazioni online. Mentre alcuni utenti hanno reagito con sarcasmo, ironizzando sulla sua presunta “protezione regale”, altri hanno colto l’occasione per esprimere il loro supporto al concorrente, criticando la produzione per non aver ancora dato il giusto spazio a Tommaso, che, a loro avviso, merita maggiore visibilità. “GF, vi siete resi conto di chi avete nel cast? Un uomo umile, sincero e con mille talenti. È un peccato che non lo valorizziate come meriterebbe,” hanno scritto alcuni fan entusiasti.

Nel frattempo, altri hanno preso in giro la sua nuova identità da “discendente reale” con battute divertenti come “Royal Tommy” e “God Save the King Tommy”, giocando con l’inno nazionale britannico. Nonostante l’ironia, Tommaso Franchi ha conquistato una notevole attenzione sui social, diventando una delle figure più intriganti di questa edizione del Grande Fratello.

Ora che il suo legame con la monarchia inglese è stato rivelato, sarà interessante vedere se il reality show deciderà di sfruttare questa storia affascinante per dare una maggiore visibilità al concorrente, mettendo in luce il suo talento e la sua originalità.