Tony Effe scrive a Carlo Conti: “Se stasera mi tolgono i gioielli, sali tu a cantare”

Il rapper Tony Effe si sfoga dopo il suo debutto al Festival di Sanremo: tra gioielli vietati e regole applicate a macchia di leopardo.





Durante la terza serata del Festival di Sanremo, un episodio ha acceso i riflettori su Tony Effe, rapper al suo esordio sul prestigioso palco dell’Ariston. La sua esibizione è stata segnata da un imprevisto che ha scatenato non solo il suo disappunto, ma anche una polemica che continua a far discutere. Gli è stato infatti negato di salire sul palco con una collana firmata Tiffany&Co., un accessorio che aveva programmato di indossare e che sembrava essere in linea con quanto fatto da altri artisti in gara.

La polemica sui gioielli: perché Tony Effe è stato fermato?

Il rapper aveva scelto di sfoggiare gioielli dal valore complessivo superiore ai 500 mila euro, tutti firmati dal celebre marchio Tiffany&Co.. Tuttavia, prima della sua seconda esibizione, gli è stato comunicato che non avrebbe potuto indossare una collana dello stesso brand. Una decisione che ha irritato profondamente l’artista, soprattutto considerando che altri concorrenti, come Elodie, hanno indossato pezzi iconici dello stesso marchio senza alcun problema.

A chiarire la situazione è intervenuto in conferenza stampa Marcello Ciannamea, direttore Intrattenimento Prime Time Rai, che ha citato il regolamento ufficiale:

“L’artista non potrà associare la sua immagine, voce, nome, la sua notorietà a marchi, loghi, prodotti o servizi di terzi. Nessun riferimento a marchi o segni distintivi del Festival di Sanremo potrà esserci in contesti promozionali. Non potrà indossare capi di vestiario con riferimenti pubblicitari anche indiretti”.

Un regolamento uguale per tutti?

La decisione solleva dubbi sull’applicazione uniforme delle regole. Se Tony Effe è stato costretto a rinunciare alla collana, altri artisti hanno invece avuto il via libera per sfoggiare gioielli di lusso. Ad esempio, Damiano David e Miriam Leone hanno calcato il palco con pezzi unici di alta gioielleria firmati Bulgari, mentre Elodie ha indossato creazioni della collezione Elsa Peretti x Tiffany&Co., facilmente riconoscibili.

Questa disparità di trattamento è stata uno dei punti centrali dello sfogo di Tony Effe in conferenza stampa:

“Altri artisti prima di me sono saliti con gioielli come questa collana, quindi è stato quello che mi ha fatto arrabbiare. Un’ora prima in camerino mi dicono che va bene tutto, poi prima di salire sul palco mi levi la collana. Io sono già teso di mio. Perché a me la levano e all’artista prima che magari ha la stessa collana no? Non me la sono presa per la collana”.

Lo sfogo sui social: Tony Effe lancia un messaggio a Carlo Conti

Non pago delle spiegazioni ricevute, il rapper ha deciso di portare la questione anche sui social, inviando un messaggio diretto a Carlo Conti, figura simbolo della televisione italiana:

“Se stasera mi levano i gioielli sali tu a cantare”.

Un commento ironico ma tagliente, che ha ulteriormente acceso i riflettori sulla vicenda e alimentato la curiosità del pubblico.