Tragedia a Bucine: 17enne perde la vita in un incidente in moto davanti all’amico

Un ragazzo di 17 anni, residente nella frazione di San Leolino, è deceduto a seguito di un terribile incidente in moto avvenuto sabato sera a Bucine, in provincia di Arezzo. Il giovane è stato trasportato d’urgenza in elisoccorso all’ospedale Le Scotte di Siena a causa di un grave trauma cranico, ma purtroppo la sua lotta per la vita si è conclusa poche ore dopo il ricovero, lasciando nello sconforto un’intera comunità.





L’incidente si è verificato intorno alle 20 in via San Salvatore, nel cuore del paese. Il ragazzo stava percorrendo la strada in direzione del centro abitato quando, per motivi ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo della sua moto. Forse una distrazione, la velocità eccessiva o un dosso affrontato in maniera troppo decisa potrebbero essere le cause. In un attimo, l’impatto è diventato irreversibile: il giovane è finito violentemente sull’asfalto, battendo la testa e riportando ferite gravissime.

A pochi metri da lui, un amico in sella a un’altra moto ha assistito impotente alla scena. È stato proprio lui il primo a prestare aiuto, lanciando subito l’allarme e chiamando i soccorsi. Provvidenziale anche l’intervento del personale sanitario della vicina casa di riposo, che ha prestato le prime cure in attesa dell’arrivo dell’ambulanza e dell’elisoccorso Pegaso. Il ragazzo, figlio unico di genitori separati, è stato immediatamente trasferito a Siena, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Purtroppo, le sue condizioni, fin da subito apparse disperate, non hanno lasciato scampo.

I carabinieri della Compagnia di San Giovanni Valdarno stanno ancora ricostruendo l’esatta dinamica dell’incidente. Al momento, non risultano coinvolti altri veicoli: il giovane avrebbe perso il controllo da solo. Un sabato sera come tanti, all’inizio dell’estate, si è trasformato in tragedia in pochi secondi. I pensieri dell’intera comunità di Bucine vanno ora ai genitori, distrutti dal dolore, e agli amici che fino all’ultimo hanno sperato in un miracolo.