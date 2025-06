Tragedia a Empoli: un uomo di 83 anni tenta il suicidio dopo aver ucciso la moglie di 82 anni. Indagini in corso per chiarire le dinamiche dell’accaduto

Un drammatico episodio si è verificato questa mattina a Empoli, in provincia di Firenze, dove una donna di 82 anni è stata trovata senza vita all’interno della sua abitazione. Accanto a lei, il marito 83enne, gravemente ferito, è stato soccorso dopo un evidente tentativo di togliersi la vita. L’ipotesi prevalente degli investigatori è quella di un omicidio-suicidio.





L’allarme è stato dato intorno alle 10:30 da un familiare della coppia, preoccupato per non essere riuscito a mettersi in contatto con loro. Gli agenti del commissariato di Empoli, giunti sul posto in via Bruno Buozzi, hanno fatto una scoperta sconvolgente: il corpo della donna era già privo di vita, mentre il marito presentava ferite gravi, compatibili con un gesto autolesionistico.

Il personale medico del 118 è intervenuto tempestivamente per soccorrere l’uomo, che è stato trasportato d’urgenza in ospedale. Attualmente è ricoverato ma non sarebbe in pericolo di vita. La polizia scientifica ha effettuato i rilievi nella casa per raccogliere elementi utili a ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

Secondo le prime ricostruzioni, si ipotizza che l’uomo possa aver ucciso la moglie prima di tentare il suicidio. Tra le possibili cause della morte della donna, gli investigatori stanno considerando l’ipotesi dello strangolamento, ma sarà l’autopsia a fornire risposte definitive. L’esame autoptico è stato disposto dal magistrato di turno della Procura di Firenze per accertare con precisione le cause del decesso.

Il tragico evento ha sconvolto la comunità locale. I vicini di casa della coppia hanno espresso incredulità e sgomento per quanto accaduto. Secondo le testimonianze raccolte, i due anziani erano descritti come persone tranquille e riservate, che non avevano mai dato segnali di conflitti o problemi evidenti.

Le indagini sono tuttora in corso e sono affidate agli investigatori del commissariato di Empoli, con il supporto degli esperti della scientifica. Gli agenti stanno cercando di ricostruire il contesto familiare e personale della coppia per comprendere eventuali motivazioni alla base del gesto estremo. Non si esclude che possano emergere dettagli utili dall’analisi dei dispositivi elettronici o da eventuali scritti lasciati nell’abitazione.

Questo nuovo caso di femminicidio riporta l’attenzione su una problematica purtroppo sempre attuale in Italia. Secondo i dati più recenti, episodi simili continuano a verificarsi con una frequenza allarmante, sollevando interrogativi sulla necessità di interventi più incisivi per prevenire tali tragedie.

La comunità di Empoli è sotto shock per quanto accaduto e si stringe attorno ai familiari della coppia colpita da questa tragedia. Le autorità locali hanno espresso il loro cordoglio e si sono impegnate a seguire da vicino l’evolversi delle indagini.