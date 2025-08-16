Tragedia a Forio d’Ischia: 69enne uccide compagno e madre dell’ex moglie, poi tenta il suicidio





Un drammatico episodio ha sconvolto la comunità di Forio d’Ischia, in provincia di Napoli, nel pomeriggio di sabato 16 agosto. Un uomo di 69 anni ha compiuto un gesto estremo, uccidendo due persone, ferendo gravemente la sua ex moglie e successivamente suicidandosi. L’evento si è verificato poco dopo le 18:30 nella zona Cuotto, nei pressi di via Provinciale Panza.





Secondo quanto ricostruito dalle autorità, il 69enne si è recato sul posto con l’intenzione di eliminare la famiglia della sua ex moglie, una donna di 42 anni di origini ucraine. Armato di pistola, l’uomo ha sparato prima contro la madre della donna, una 63enne anch’essa di origini ucraine, e poi contro il suo attuale compagno, un uomo di 48 anni. Entrambi sono deceduti sul colpo, lasciando una scena tragica all’ingresso di un noto parco hotel della zona.

Dopo aver ucciso le due vittime, l’uomo ha inseguito la sua ex moglie e ha aperto il fuoco contro di lei, colpendola gravemente. La donna è stata immediatamente soccorsa e trasportata all’ospedale “Rizzoli” di Lacco Ameno, dove si trova attualmente ricoverata in prognosi riservata. Le sue condizioni sono critiche e i medici stanno facendo il possibile per salvarla.

A conclusione della sua azione violenta, il 69enne ha rivolto l’arma contro sé stesso e si è sparato un colpo fatale. Il suo corpo è stato trovato a pochi metri di distanza dalle altre vittime, in una scena che ha lasciato sgomenti i presenti e le forze dell’ordine intervenute.

Sul luogo del crimine sono giunti immediatamente i carabinieri della compagnia locale e il personale sanitario del 118. L’intera area è stata isolata dalle autorità per consentire le operazioni di rilievo e l’avvio delle indagini. Numerosi curiosi si sono radunati nei pressi della zona del delitto, mentre le immagini della tragedia hanno iniziato rapidamente a circolare sui social media.

Le indagini sono state affidate ai carabinieri dell’isola di Ischia, che stanno cercando di ricostruire nel dettaglio la dinamica dei fatti e il movente che ha spinto l’uomo a compiere un gesto così estremo. Al momento, non sono emersi ulteriori dettagli sulle motivazioni che hanno portato alla tragedia, ma si ipotizza che possano essere legate a dissidi familiari e rancori accumulati nel tempo.

Il duplice omicidio e suicidio ha scosso profondamente la comunità locale, già provata da altri episodi di violenza domestica verificatisi negli ultimi mesi. La vicenda mette nuovamente in luce la necessità di prevenire situazioni di conflitto che possono sfociare in atti estremi e irreparabili.

Il luogo dove si è consumato il crimine è stato descritto come un noto parco hotel della zona Cuotto. Le vittime sono state trovate riversate a terra in una pozza di sangue: la madre e il compagno della donna giacevano nei pressi dell’ingresso della struttura, mentre il corpo dell’assassino è stato rinvenuto poco più avanti.

La comunità di Forio d’Ischia si interroga ora su come sia potuto accadere un evento così drammatico e su quali siano stati i segnali premonitori che avrebbero potuto evitare questa tragedia. Le istituzioni locali hanno espresso il loro cordoglio per le vittime e la loro vicinanza alla donna ferita, augurandole una pronta guarigione.

Questo episodio rappresenta un ulteriore caso di violenza domestica che sfocia in un femminicidio mancato e nella perdita di vite innocenti. Le autorità invitano chiunque sia a conoscenza di situazioni potenzialmente pericolose o conflittuali a segnalarle prontamente, al fine di evitare che si verifichino tragedie simili.



