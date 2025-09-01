Tragedia a Genova: rincorre il compagno dopo una lite ma precipita dalle scale e muore





Genova, notte tra domenica e lunedì. Una storia che fa venire i brividi. Una ragazza di trent’anni è morta dopo essere precipitata nella tromba delle scale del palazzo dove viveva, zona San Martino, Levante della città. Sì, proprio così: era notte fonda, tipo le 2.30. Qualcuno chiama il 118 e la polizia, ma quando arrivano non c’è più nulla da fare – la dichiarano morta lì, sul colpo.





Il palazzo in questione? Non proprio un condominio qualunque: ci vivono persone e famiglie seguite dai servizi sociali. Gli investigatori della mobile – che stanno lavorando in tandem col magistrato di turno – hanno ricostruito che poco prima del dramma la donna aveva litigato pesantemente col suo compagno, 32 anni.

Lui, dopo la litigata, se n’è andato giù per le scale. Lei, a quanto pare, lo rincorre di corsa per cercare di raggiungerlo… ma succede il peggio: cade dal secondo piano, precipita nella tromba delle scale e muore sul colpo. Un volo tremendo, lesioni gravissime. Davvero una roba agghiacciante.

Al momento, tutto fa pensare a una terribile disgrazia. Ma gli inquirenti non stanno lasciando nulla al caso: stanno ancora cercando di capire che diavolo sia successo davvero, e non escludono nessuna pista. Hanno già ascoltato il compagno per ricostruire la sua versione dei fatti, e intanto si sono presi i video delle telecamere di sorveglianza del palazzo, nella speranza che abbiano ripreso qualcosa di utile per fare chiarezza.

Insomma, una notte da incubo. Ora bisogna solo aspettare che le indagini tirino fuori tutta la verità.



