Tragedia a Oderzo, bus scolastico si ribalta dopo l’impatto con un Suv: un morto e numerosi feriti





Questa mattina, 29 ottobre, intorno alle 7.30, un tragico incidente stradale si è verificato lungo via Maggiore a Piavon di Oderzo, in provincia di Treviso. Un Suv e un pullman dell’azienda Atvo, che trasportava decine di studenti diretti a scuola, sono stati coinvolti in una collisione violenta. L’impatto, avvenuto subito dopo una curva, ha causato il ribaltamento del bus, che è finito nel fossato adiacente alla carreggiata, mentre il Suv è terminato fuori strada sul lato opposto.





Il conducente del Suv ha perso la vita sul colpo a causa della forza dell’urto. Tra i passeggeri del pullman, cinque studenti sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale per accertamenti. Anche l’autista del pullman ha subito lesioni lievi. Dopo aver verificato le condizioni dei ragazzi, è stato proprio lui a utilizzare la botola sul tetto del bus per consentire l’uscita in sicurezza degli studenti dal veicolo ribaltato.

I Vigili del Fuoco del distaccamento di Motta di Livenza, supportati da una squadra proveniente da Treviso, sono intervenuti prontamente sul luogo dell’incidente per mettere in sicurezza i veicoli coinvolti e assistere i giovani passeggeri. Sul posto sono giunte anche ambulanze, un’auto medica e un elicottero del Suem 118, insieme alla polizia locale, che ha deviato il traffico, e ai carabinieri della stazione di Cessalto, incaricati di effettuare i rilievi del caso.

Secondo le prime ricostruzioni, il conducente del Suv potrebbe aver subito un malore improvviso, il che potrebbe averlo portato a invadere la corsia opposta al momento dell’arrivo del pullman. Quest’ultimo era partito alle 6.30 da San Donà di Piave e stava viaggiando verso Oderzo, dopo aver attraversato i comuni di Torre di Mosto e San Stino di Livenza. Nonostante i tentativi dell’autista del pullman di evitare la collisione, l’impatto è stato inevitabile.

A causa della gravità dell’incidente, la strada è rimasta chiusa per diverse ore per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi coinvolti, entrambi posti sotto sequestro per le indagini. Il personale di Atvo è intervenuto per organizzare il trasferimento degli studenti su un altro autobus, permettendo loro di raggiungere la scuola in sicurezza.

Questa mattina ha segnato un momento di paura e sgomento nel Trevigiano, con una tragedia che avrebbe potuto avere conseguenze ancora più gravi. Le autorità competenti continuano a indagare sulle cause dell’incidente, mentre la comunità locale si unisce nel cordoglio per la perdita del conducente del Suv e nell’augurio di una pronta guarigione per gli studenti feriti.

Il bilancio finale dell’incidente è purtroppo pesante: un morto e cinque feriti. Le indagini proseguono per accertare le esatte dinamiche di quanto accaduto e per garantire che simili tragedie non si ripetano in futuro. L’attenzione è rivolta ora alla salute degli studenti coinvolti e al supporto delle famiglie in questo momento difficile.

L’incidente di oggi ha riacceso il dibattito sulla sicurezza stradale e sull’importanza di garantire percorsi sicuri per i giovani studenti, che ogni giorno si recano a scuola. Le autorità locali stanno valutando l’implementazione di misure aggiuntive per migliorare la sicurezza lungo le strade frequentate da mezzi di trasporto scolastico e per prevenire incidenti simili in futuro. La comunità di Piavon di Oderzo si sta unendo per sostenere le famiglie colpite e per onorare la memoria del conducente scomparso in questo tragico evento.



