Tragedia a Senigallia: Lorenzo Perugini, 33 anni, perde la vita in un incidente stradale sulla provinciale Corinaldese. Coinvolte due auto e un incendio

SENIGALLIA – Un grave incidente stradale ha causato la morte di Lorenzo Perugini, un giovane di 33 anni originario di Corinaldo, nella notte tra sabato e domenica. Il sinistro è avvenuto lungo la provinciale Corinaldese, nel tratto di strada che attraversa Brugnetto, vicino al distributore Ip e all’officina Mandolini.





Il giovane stava tornando a casa dopo aver trascorso una serata in compagnia di amici presso una spiaggia locale. Viaggiava a bordo della sua Ducati, seguito a distanza dagli amici che si trovavano in auto. Intorno alla mezzanotte, la moto si è scontrata con una prima automobile, condotta da un residente di Senigallia. L’impatto ha sbalzato la moto nella corsia opposta, dove ha colpito una seconda vettura guidata da una donna. Entrambi i veicoli, insieme alla moto, hanno preso fuoco in seguito all’urto.

Le fiamme si sono propagate rapidamente, avvolgendo i mezzi e raggiungendo anche il motociclista, rimasto a terra gravemente ferito e impossibilitato a muoversi. Nonostante fosse ancora cosciente, Lorenzo Perugini non è riuscito a liberarsi autonomamente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Senigallia e il personale sanitario del 118, che hanno lavorato per estrarlo dall’incendio e metterlo in salvo.

Il giovane presentava ustioni su gran parte del corpo, una grave lesione oculare e una ferita devastante alla gamba sinistra. Trasportato d’urgenza all’ospedale di Torrette, i medici hanno tentato un intervento chirurgico per amputare l’arto e salvarlo. Nonostante gli sforzi, Lorenzo Perugini è deceduto domenica mattina.

Gli occupanti delle due automobili coinvolte nell’incidente hanno riportato solo ferite lievi, ma sono rimasti sotto choc per quanto accaduto. La polizia locale è intervenuta per effettuare i rilievi necessari e ha chiuso temporaneamente la strada al traffico per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area. I veicoli coinvolti, alimentati a diesel, sono stati sequestrati per ulteriori accertamenti.

La dinamica dell’incidente è ancora sotto indagine. Secondo le prime ricostruzioni, la Ducati di Perugini viaggiava in direzione Corinaldo quando è avvenuto il primo impatto con l’automobile. La moto è stata poi sbalzata sulla corsia opposta, dove è sopraggiunta la seconda vettura. Entrambi i mezzi si sono incendiati nell’urto. La polizia locale ha inviato un’informativa alla Procura, che valuterà se aprire un’inchiesta per stabilire eventuali responsabilità da parte degli automobilisti coinvolti.

La salma di Lorenzo Perugini si trova attualmente presso l’obitorio dell’ospedale di Torrette, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Questo tratto della provinciale Corinaldese è noto per essere teatro frequente di incidenti stradali e rappresenta un punto critico per la sicurezza della viabilità locale.

La comunità di Corinaldo è sconvolta dalla perdita del giovane, conosciuto per il suo carattere solare e la passione per le moto.