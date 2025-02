Tragedia a Serra Riccò: investe una donna che conosceva con l’auto e poi si toglie la vita

Una doppia tragedia ha scosso la provincia di Genova ieri sera, quando un giovane di 22 anni ha deciso di togliersi la vita dopo aver causato un incidente mortale. Il ragazzo, alla guida della sua auto, ha investito e ucciso Barbara Wojcik, una donna di 35 anni che viaggiava su uno scooter. L’incidente è avvenuto intorno alle ore 21 lungo la strada statale 2, precisamente nella frazione Molinetti di Serra Riccò, una località che collega diverse aree come Sant’Olcese, Busalletta e Casella.





Secondo le prime ricostruzioni, il giovane avrebbe perso il controllo del veicolo per motivi ancora da chiarire, invadendo la corsia opposta, sulla quale si trovava Barbara Wojcik. L’impatto è stato fatale per la centaura, che è deceduta sul colpo. Dopo l’incidente, il ragazzo è sceso dalla macchina illeso, ma, resosi conto della gravità della situazione, ha preso un cutter dalla vettura e si è suicidato.

Le indagini sono attualmente condotte dai carabinieri della compagnia di Genova Sampierdarena, sotto la direzione del capitano Carlo Alberto Sganzerla. È stata aperta un’inchiesta dalla Procura di Genova, con la pm titolare Maria Gabriella Marino che ha disposto l’autopsia sul corpo del giovane.

Entrambi i coinvolti nell’incidente risiedevano a Sant’Olcese. L’amministrazione comunale ha espresso il proprio cordoglio attraverso un messaggio pubblicato sulla propria pagina Facebook, affermando: “Appresa la tragica notizia dell’incidente stradale appena avvenuto, tutta l’amministrazione desidera esprimere la propria vicinanza alle famiglie dei nostri concittadini scomparsi”. Barbara Wojcik, madre di un adolescente, era ben conosciuta in comunità per il suo ruolo attivo nel circolo di Vicomorasso, frequentato anche dal giovane di 22 anni.

La notizia dell’incidente ha suscitato un forte impatto emotivo nella comunità locale, che si è unita nel dolore per la perdita di due persone così giovani. I residenti di Sant’Olcese e delle aree circostanti hanno espresso la loro tristezza per quanto accaduto, sottolineando il legame tra le due vittime. La comunità si è mobilitata per offrire supporto alle famiglie in questo momento difficile.

In seguito all’incidente, le autorità locali hanno ribadito l’importanza della sicurezza stradale e della vigilanza alla guida. L’episodio ha riacceso il dibattito su come prevenire simili tragedie, evidenziando la necessità di campagne di sensibilizzazione sulla guida responsabile. Gli esperti hanno sottolineato che ogni vita persa in incidenti stradali è una tragedia, e che è fondamentale lavorare per ridurre il numero di incidenti attraverso l’educazione e la consapevolezza.

Le indagini in corso cercheranno di chiarire le circostanze specifiche che hanno portato all’incidente. È fondamentale comprendere se ci siano stati fattori esterni che hanno contribuito alla perdita di controllo del veicolo. La comunità attende con apprensione gli sviluppi delle indagini, sperando che possano fornire risposte e, in qualche modo, un senso di chiusura per le famiglie colpite.