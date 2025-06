Tragedia a Soccher: un uomo di 54 anni perde la vita durante una lite tra vicini di casa. Indagini in corso per chiarire la dinamica dei fatti

Un drammatico episodio si è verificato nella notte tra venerdì 13 e sabato 14 giugno a Soccher, una frazione della provincia di Belluno, dove una lite tra vicini di casa si è conclusa con la morte di un uomo di 54 anni. L’incidente è avvenuto intorno all’1:45, quando un diverbio acceso tra due uomini, causato da dissapori legati a questioni di vicinato, è degenerato in tragedia.





Secondo le prime informazioni raccolte, il 54enne sarebbe caduto violentemente a terra durante la discussione, battendo la testa. L’impatto si è rivelato fatale e per l’uomo non c’è stato nulla da fare. I soccorritori giunti sul posto hanno potuto solamente constatarne il decesso. Presenti anche i Carabinieri e il medico legale Antonello Cirnelli, incaricato di effettuare i rilievi necessari per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Le autorità stanno attualmente indagando per determinare se la caduta sia stata accidentale o provocata da un gesto aggressivo dell’altro uomo coinvolto nella lite. I rapporti tra i due vicini, come emerso dalle prime ricostruzioni, erano tesi già da tempo. Tuttavia, al momento non è ancora stato chiarito cosa abbia scatenato il diverbio che ha portato alla tragica conclusione.

Gli inquirenti stanno ascoltando la versione dell’uomo sospettato di aver eventualmente spinto o colpito la vittima. Secondo quanto riportato dal Corriere del Veneto, ulteriori dettagli potrebbero emergere dall’autopsia sul corpo del 54enne, prevista in giornata. Questo esame sarà fondamentale per stabilire con precisione le cause della morte e verificare eventuali segni di violenza.

Nonostante le indagini siano ancora in corso, l’episodio ha destato profonda preoccupazione nella comunità locale di Soccher. La piccola frazione di Belluno, solitamente tranquilla, è stata scossa da un evento che nessuno avrebbe mai immaginato potesse accadere. Le autorità invitano alla calma e chiedono ai cittadini di collaborare per fornire eventuali informazioni utili a ricostruire quanto accaduto.

Al momento, non sono state rese note ulteriori informazioni sull’identità della vittima o del sospettato. Tuttavia, l’attenzione delle forze dell’ordine è concentrata nel chiarire ogni aspetto della vicenda, per fare luce su una tragedia che ha colpito profondamente il territorio.