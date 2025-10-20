Tragedia a soli 14 anni: Sandra si getta dal tetto di casa, “presa di mira dalle bulle”





Una ragazza di 14 anni, Sandra Pena, si è tolta la vita a Siviglia: secondo le prime ricostruzioni di stampa, sarebbe stata presa di mira da alcune coetanee nell’ambiente scolastico e si sarebbe gettata dal tetto della propria abitazione. La famiglia ha lanciato un appello pubblico a condividere l’immagine della figlia per non dimenticare e per facilitare l’individuazione delle responsabili indicate, tre compagne di scuola, mentre la città è sotto shock.​





L’appello della famiglia

Nelle schede di approfondimento collegate agli articoli, i genitori chiedono che il caso resti vivo nell’opinione pubblica e che si faccia piena luce su quanto accaduto, invitando a non minimizzare gli atti di bullismo che avrebbero preceduto il gesto estremo. Il racconto familiare sottolinea l’urgenza di proteggere gli studenti vulnerabili e di intervenire rapidamente quando emergono segnali di isolamento o vessazione ripetuta.​

Il quadro investigativo

Le cronache riferiscono di indagini in corso per ricostruire eventi, responsabilità e dinamiche scolastiche e digitali, con l’obiettivo di verificare testimonianze e accertare eventuali reati connessi all’istigazione o alle molestie sistematiche. Trattandosi di una minore, le autorità mantengono il riserbo e gli aggiornamenti potrebbero modificare alcuni dettagli emersi nelle prime ore di copertura mediatica.​

Un fenomeno che interroga anche l’Italia

Nelle stesse settimane in Italia altri casi di adolescenti hanno riacceso il dibattito sul bullismo e sul cyberbullismo, spingendo scuole e istituzioni a rafforzare vigilanza e programmi di prevenzione, nonché ad avviare ispezioni e inchieste per chiarire eventuali responsabilità. Gli esperti coinvolti nel dibattito nazionale ricordano che la prevenzione passa da interventi tempestivi, sportelli di ascolto e protocolli chiari di segnalazione, dentro e fuori la scuola.​

Cosa possono fare scuole e comunità

Attivare percorsi di educazione emotiva e digitale, con monitoraggio dei segnali di rischio e canali riservati per le segnalazioni degli studenti.​

Formare docenti e personale su riconoscimento, gestione e documentazione degli episodi, con coinvolgimento di famiglie e servizi territoriali.​

Collaborare con le autorità per custodire prove digitali e contrastare tempestivamente le molestie online e offline.​



