Tragedia in autostrada dopo una competizione di ballo: addio a Simona Sulejmani, 26 anni





Non ce l’ha fatta Simona Sulejmani, la ragazza di 26 anni coinvolta in un drammatico incidente avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì sull’autostrada A14, nel tratto che attraversa il comune di Montesilvano, in direzione sud. La giovane, originaria di Popoli Terme, è deceduta presso l’ospedale civile di Pescara, dove era stata ricoverata in condizioni critiche.





Il tragico episodio si è verificato intorno alle 2.30 del mattino. Simona Sulejmani si trovava a bordo di un Fiat Doblò condotto da un ragazzo di 21 anni, quando il veicolo ha tamponato un mezzo pesante al chilometro 368 dell’autostrada A14. I due stavano rientrando a casa dopo aver partecipato a una competizione di ballo, una passione che Simona coltivava con entusiasmo, dedicandosi in particolare alle danze latino-americane.

L’impatto è stato violento e la giovane è rimasta intrappolata tra le lamiere del veicolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato a lungo per liberarla, mentre il personale del 118 ha tentato di stabilizzarla con manovre di rianimazione. Nonostante gli sforzi, le sue condizioni sono apparse subito gravissime. Trasportata d’urgenza al reparto di Rianimazione dell’ospedale di Pescara, i medici hanno dichiarato la morte encefalica nella mattinata successiva. Come previsto dal protocollo, è stato avviato il periodo di osservazione di sei ore, al termine del quale è stato ufficialmente certificato il decesso.

Il conducente del veicolo, un giovane di 21 anni, ha riportato ferite nell’incidente ma non è in pericolo di vita. Le autorità stanno indagando per chiarire le dinamiche dello schianto e accertare eventuali responsabilità.

La comunità locale e il mondo della danza sono stati profondamente colpiti dalla tragedia. Sui social network sono stati condivisi numerosi messaggi di cordoglio e ricordi da parte di amici e conoscenti. Tra questi, le parole del padre della giovane hanno commosso molti: “Dicono che te ne sei andata felice, forse ora che scrivo sarai vicino a tua amata mamma ma sappi che hai lasciato un vuoto e dolore enorme a me e a tutti. Il tuo viso, la tua voce, la tua grinta e determinazione mancheranno tanto a tutti che ti ricorderemo sempre”, ha scritto su Facebook.

La passione per la danza era uno degli aspetti più caratteristici della vita di Simona Sulejmani, descritta da chi la conosceva come una ragazza piena di energia e determinazione. La sua morte ha lasciato un vuoto profondo non solo tra i familiari e gli amici, ma anche tra chi condivideva con lei l’amore per il ballo.

La città di Popoli Terme, dove Simona viveva, si è stretta attorno alla famiglia in questo momento difficile. La giovane era molto conosciuta nella zona per la sua vivacità e per il suo impegno nelle attività artistiche. Numerosi cittadini hanno espresso il loro dolore per la perdita attraverso messaggi sui social e iniziative commemorative.

L’incidente ha riacceso il dibattito sulla sicurezza stradale, in particolare nei tratti autostradali dove spesso si verificano tamponamenti con mezzi pesanti. Le autorità competenti stanno lavorando per ricostruire ogni dettaglio dell’accaduto e individuare eventuali misure preventive per evitare tragedie simili in futuro.



