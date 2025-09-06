Tragedia in Cilento, muore a 24 anni in un incidente dopo la festa di compleanno





Tragedia a Sassano, provincia di Salerno: Francesco Rocco Comuniello, aveva appena 24 anni, è morto in un incidente stradale dopo aver passato la serata a festeggiare il compleanno con gli amici. Una roba che lascia senza parole, davvero. La sua auto – ancora non si capisce come sia successo – è finita dritta contro un muro.





L’impatto è stato devastante, non c’è stato niente da fare, purtroppo. È successo in località Silla. Sul posto sono arrivati subito i soccorritori del 118, ma pure i carabinieri di Sala Consilina per i rilievi.

La dinamica? Ancora un mistero, non si sa bene cosa abbia fatto perdere il controllo a Francesco. Intanto, sui social, tra incredulità e dolore, si moltiplicano i messaggi di addio.

L’istituto Marco Tullio Cicerone di Sala Consilina, dove Francesco aveva studiato, è stato tra i primi a esprimere il proprio cordoglio. In una nota, pubblicata sui social, la preside Antonella Vairo, la DSGA Alba Caputo, i professori e tutto il personale scolastico hanno mandato un abbraccio alla famiglia Comuniello-Zaccardi, dicendo di unirsi al dolore dei genitori e del fratello. Una tragedia che ha colpito davvero tutti.



