Tragedia in crociera: bimbo di 2 anni muore improvvisamente davanti ai genitori

Un dramma si è consumato a bordo della nave da crociera Costa Toscana mentre navigava nelle acque italiane, tra il porto di Civitavecchia e quello di Savona. Un bambino di soli 2 anni è deceduto in seguito a un malore improvviso, lasciando nello sconforto i genitori e l’intero equipaggio.





L’episodio si è verificato in tempi rapidissimi. Secondo quanto riportato da alcune fonti, il piccolo si sarebbe accasciato al suolo privo di sensi mentre giocava davanti ai genitori. La madre e il padre, colti dal panico, hanno immediatamente chiesto aiuto al personale di bordo. Nonostante l’intervento tempestivo del team sanitario presente sulla nave, ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano.

Il personale medico ha cercato a lungo di salvare il bambino, ma alla fine non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. I genitori, devastati dal dolore, sono rimasti accanto al corpo del figlio per tutto il tragitto fino all’arrivo al porto di Savona, avvenuto nel pomeriggio di domenica. Una volta attraccata la nave, le autorità italiane sono state allertate e hanno preso in carico la situazione.

La famiglia era a bordo della nave per una crociera nel Mediterraneo e avrebbe dovuto fare ritorno in Francia il giorno successivo. Dopo aver ascoltato le testimonianze del medico di bordo, dei genitori e di altri passeggeri presenti al momento dell’accaduto, le autorità italiane hanno confermato che si trattava di un malore improvviso. Non sono stati ritenuti necessari ulteriori accertamenti sul corpo del bambino. La salma è stata quindi restituita alla famiglia per il rimpatrio in Francia.

Secondo le informazioni raccolte, il piccolo soffriva di problemi cardiaci sin dalla nascita e aveva già subito un intervento chirurgico complesso per affrontare le sue condizioni di salute. Questo dettaglio potrebbe spiegare l’improvviso peggioramento che ha portato alla tragedia.

Dopo aver lasciato Savona, la Costa Toscana ha proseguito il suo itinerario, arrivando al porto di Marsiglia nella giornata di lunedì. Qui la famiglia ha potuto completare le procedure necessarie per riportare il corpo del bambino nel loro Paese d’origine.

Questo drammatico evento ha lasciato un segno profondo non solo sui genitori, ma anche sull’equipaggio della nave e sugli altri passeggeri presenti. La compagnia Costa Crociere non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali sull’accaduto, ma tutto l’equipaggio si è mobilitato per offrire supporto alla famiglia nel momento più difficile.

La tragedia sottolinea quanto possano essere imprevedibili situazioni simili, anche in contesti apparentemente sicuri come una vacanza in crociera. Nonostante gli sforzi del personale sanitario a bordo, purtroppo non è stato possibile fare nulla per salvare la vita del piccolo.

Le autorità italiane hanno espresso vicinanza alla famiglia colpita da questa perdita così dolorosa e hanno collaborato affinché tutte le procedure burocratiche fossero gestite nel modo più rapido e rispettoso possibile. La salma del bambino sarà trasferita in Francia nelle prossime ore, dove verrà dato l’ultimo saluto dai parenti più stretti.

Questo tragico episodio rimarrà impresso nella memoria di chi era presente sulla nave e rappresenta un duro colpo per i genitori, che si trovavano a bordo per trascorrere giorni di serenità e svago insieme al loro bambino.