Tragedia in Louisiana: muore Preston Ordonez, il bambino del video virale “Okay Baby”

La rete è sconvolta dalla notizia della scomparsa di Preston Ordonez, il tenero bambino che aveva conquistato milioni di persone su TikTok con la sua innocente espressione “Okay Baby”, diventata virale. Il tragico evento è avvenuto lo scorso 24 aprile nelle zone rurali della Louisiana, quando il pick-up Ford F-150 della famiglia Ordonez è uscito di strada ed è finito contro un albero.





Secondo quanto riportato dalla Louisiana State Police, Preston si trovava sul sedile posteriore ma non era correttamente assicurato al seggiolino di sicurezza, un dettaglio che ha ulteriormente scosso i fan e ha sollevato interrogativi sull’incidente. Il bambino è deceduto sul colpo, lasciando sgomenta l’intera comunità online.

Genitori in gravi condizioni

I genitori di Preston, Katelynn e Jaelan Ordonez, noti content creator su TikTok con un seguito di centinaia di migliaia di follower, sono sopravvissuti all’incidente, ma hanno riportato ferite gravi. Entrambi sono stati trasportati d’urgenza in due ospedali diversi per ricevere le cure necessarie.

L’incidente ha lasciato non solo una famiglia distrutta, ma anche un’intera comunità digitale in lutto. I fan dei coniugi Ordonez si sono immediatamente mobilitati con messaggi di cordoglio, video commemorativi e donazioni per sostenere le spese mediche e funerarie.

Nel corso delle ultime ore, i social si sono riempiti di tributi commoventi al piccolo Preston. Su TikTok, Instagram e Facebook, centinaia di utenti hanno condiviso il celebre spezzone in cui Preston, con un sorriso tenero e lo sguardo pieno di fiducia, pronuncia la frase che lo ha reso famoso: “Okay, baby.”

Un momento diventato simbolo di gioia infantile, ora carico di un significato struggente.

Molti utenti si sono detti devastati dalla notizia, sottolineando come Preston fosse diventato un simbolo di spensieratezza, capace di strappare un sorriso anche nei momenti difficili. La perdita improvvisa del bambino ha toccato profondamente anche chi lo conosceva solo attraverso uno schermo.

L’informazione fornita dalle autorità circa il mancato corretto fissaggio del seggiolino ha aperto un dibattito importante sulla sicurezza dei bambini in auto. Nonostante la dinamica dell’incidente sia ancora oggetto di indagine, molti utenti hanno espresso indignazione per l’eventuale negligenza e chiesto maggiore sensibilizzazione su questi temi.

Nel frattempo, le condizioni dei genitori rimangono critiche ma stabili, e la famiglia ha chiesto rispetto della privacy, pur ringraziando pubblicamente per l’ondata di affetto ricevuta.