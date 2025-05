Tragedia in strada, giovane di 21 anni perde la vita in uno scontro frontale: un 34enne finisce sotto inchiesta per omicidio stradale

Alessandro Trovatelli, di 21 anni, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto nelle prime ore di domenica 25 maggio, in via Selva, nel comune del Pistoiese. L’incidente è avvenuto sulla strada che conduce ad Agliana. Il giovane stava viaggiando a bordo di una Fiat Punto che si è scontrata frontalmente con un Suv. Trovatelli è morto sul colpo, mentre una sua amica coetanea, che si trovava in auto con lui, è stata trasportata in ospedale in condizioni critiche.





Le autorità hanno avviato un’indagine sull’accaduto. Il conducente del Suv, un uomo di 34 anni, è stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio stradale. Secondo le notizie riportate dai quotidiani locali, nell’incidente è stato coinvolto anche un terzo veicolo, una Lancia Y, al cui interno si trovavano due giovani che non hanno riportato ferite.

Dalle prime ricostruzioni emerge che Alessandro e la sua amica, ricoverata inizialmente all’ospedale di Pistoia e successivamente trasferita a Careggi, stavano tornando a casa dopo aver trascorso la serata del sabato con altri amici. La Fiat Punto su cui viaggiavano era diretta verso Agliana, mentre il Suv procedeva in direzione opposta verso la Ferruccia. Lo scontro tra i due veicoli è avvenuto frontalmente.

La dinamica dell’incidente è ancora sotto esame da parte degli inquirenti, che stanno cercando di stabilire quale dei due veicoli abbia invaso la corsia opposta. Al momento non è stata richiesta l’autopsia sul corpo del giovane, e si attendono i risultati dell’alcol test effettuato sul conducente del Suv.

Alessandro Trovatelli era residente a Badia a Pacciana e lavorava come grafico pubblicitario presso un’azienda di Agliana. La notizia della sua tragica scomparsa ha profondamente colpito la comunità locale.

Una residente della zona ha dichiarato a La Nazione: “L’ho visto tante volte insieme agli altri ragazzi del paese, è cresciuto qui, conosco i genitori e gli zii, siamo traumatizzati. Ho saputo dell’incidente quando è venuto a portarmi le uova un vicino di casa di Alessandro e ho capito che era successo qualcosa di grave dalla sua faccia, era stravolta”.

I residenti delle palazzine vicine al luogo dell’impatto raccontano di essere stati svegliati dal forte rumore dello schianto e dal suono delle sirene delle ambulanze, dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri. Un giovane intervistato dal quotidiano toscano ha raccontato: “Ero tornato a casa da poco – dopo aver sentito il rumore sono accorso in strada, c’era fumo, mi sono avvicinato al finestrino della macchina grigia e ho visto quel ragazzo riverso sul volante. È stato impressionante”.

Alessandro Trovatelli lascia il padre, la madre e una sorella. La comunità di Badia a Pacciana è in lutto per la perdita di un giovane così promettente e benvoluto. Le indagini continuano per fare chiarezza sulla dinamica dei fatti e stabilire eventuali responsabilità.